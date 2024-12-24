23.12.2024, 15:28 36346
В Новый год 15% бонусов за шоппинг с Red+!
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Предновогодний шоппинг в разгаре! Чтобы добавить волшебства в каждый подарок, Kaspi.kz проводит праздничную акцию. С 27 по 31 декабря за любые покупки с Kaspi Red+ в лучших магазинах страны покупатели получат 15% бонусов.
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24.12.2024, 10:25 1911
Стало известно о состоянии учителя, пострадавшего во время оформления елки в Семее
Мужчина упал с высоты примерно 4-5 метров
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Семей. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее учителей отправили наряжать городскую елку, и один из них сорвался с высоты. У 32-летнего педагога перелом черепа и потребуется пластическая операция, сообщает телеканал КТК.
Мужчина упал с высоты примерно 4-5 метров. Врачи говорят, травмы у педагога тяжелые. У него сломан череп, понадобилась операция. Впереди еще одна операция и месяцы реабилитации.
Операция благоприятно прошла. Состояние пациента значительно улучшилось. Сейчас он уже находится в общей палате. С очень хорошими такими шансами на благоприятный исход… Травма головного мозга, перелом черепа, внутричерепное кровоизлияние - есть такое понятие "субдуральная гематома". То есть человек мог погибнуть, если своевременно не удалить гематому. Ему часть кости, под которой была гематома, удалили. Потом, по истечении 2-3 месяцев, это не срочно, можно сделать пластическую операцию - заместить дефект черепа. Различные для этого материалы используются", - сказал нейрохирург университетского госпиталя НАО "МУС" Рашид Ишмухаметов.
В акимате прокомментировали инцидент.
По ходу служебного расследования выяснилось, что учителя из трех школ города Семея были привлечены к установке новогодней елки. По итогам привлечены к дисциплинарной ответственности директора школ. Руководитель отдела образования города Семея освобожден от занимаемой должности. Данный вопрос на контроле акима области и министра просвещения", - сказал руководитель управления образования Абайской области Нуржан Ахметкалиев.
По словам руководителя аппарата акима Семея Нуржана Есенжолова, елка была приобретена за 25 миллионов тенге.
Но только в услуги входила сама елка и доставка в город Семей. Расходы на монтаж и установку не предусмотрены. В связи с чем были привлечены дополнительные силы отдела ЖКХ, волонтерские силы и т.д. Строгий выговор объявлен заместителю акима, курирующему данный вопрос. На сегодняшний день служебное расследование проведено", - сказал он.
ЧП также прокомментировал министр просвещения Гани Бейсембаев. Он заявил, что привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, - это нарушение закона "О статусе педагога".
Напомним, вчера был назначен новый аким Семея.
24.12.2024, 09:17 1841
Авария на тепломагистрали в Алматы: подача тепла восстановлена
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийная бригада завершила работу по устранению повреждения на трубопроводе Ду-800, введенном в эксплуатацию в 1984 году. С 6 часов утра начато поэтапное подключение объектов, сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Поэтапное подключение теплоснабжения жилым домам и иным объектам в контуре улиц Сатпаева - Достык - Тайманова и микрорайоны Самал-1, Самал-2, Самал-3, отключенных от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях, начато в 06.00 часа 24 декабря с постепенным выходом на рабочие параметры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после запуска системы теплоснабжения управляющей компании - КСК, ОСИ и службе, выполняющей техническое обслуживание объектов, необходимо проверить внутридомовые сети.
В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пара) настоятельно рекомендуем не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно), +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00 часов) или 109", - отметили в Алматинских тепловых сетях.
24.12.2024, 08:40 3306
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории Казахстана, сообщает Казгидромет.
Ожидается снег, на западе страны - осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман, на западе - гололед", - проинформировали синоптики.
В Астане: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - минус 6-8 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - минус 1-3 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - плюс 4-6 °C.
23.12.2024, 16:14 33296
Расследование крушения самолета Bek Air могут возобновить в Казахстане
Основание - обращение одного из сотрудников авиакомпании
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане рассматривается вопрос о возобновлении расследования крушения самолета авиакомпании Bek Air, которое произошло 6 лет назад под Алматы. Об этом на брифинге в мажилисе рассказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
Карабаев рассказал, что расследование крушения авиалайнера завершено, однако имеется обращение одного из сотрудников авиакомпании.
Согласно обращению процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования", - сказал глава Минтранса.
Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
22.12.2024, 19:49 109766
В Актау наказали владельца передвижного зоопарка
Фото: istockphoto.com
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Актау. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На протяжении двух недель волонтеры добивались приостановки работы передвижного зоопарка из-за неподобающего, по их мнению, отношения к животным, сообщает Lada.kz.
В Актауской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, специалисты которой проводили проверку, сообщили о ее результатах.
У диких животных имеются ветеринарные справки, паспорта, они привиты", - заявили в ведомстве.
В пределах своей компетенции специалисты нарушений не обнаружили.
Однако, по информации областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными хозяину передвижного зверинца грозит штраф до 30 МРП (110 760 тенге).
Ранее волонтеры заявляли, что дикие животные и птицы содержатся в крайне неблагоприятных условиях. После природоохранная прокуратура поручила проверить содержание зверей.
Напомним, казахстанским законодательством об ответственном обращении с животными предусмотрена норма, которая запрещает выставку диких животных, передвижные зоопарки, передвижные океанариумы и так далее. Эта норма вступает в силу с 1 января 2025 года.
22.12.2024, 16:10 133491
Столичные коммунальщики обратились к жителям города
Фото: акимат Астаны
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с непрекращающимся снегопадом в столице коммунальными службами ведется круглосуточная работа в усиленном режиме, сообщает пресс-служба акимата Астаны.
За ночь с 21 на 22 декабря коммунальные службы вывезли из столицы более 42 тысяч кубометров снега 3033 рейсами.
В дневную смену 22 декабря в снегоуборочных работах задействованы 2603 дорожных рабочих и 1595 единиц спецтехники.
По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.
Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения", - говорится в сообщении.
Всего же с начала зимы на полигоны из города 105 695 рейсами вывезли более 1 млн 336 тыс. кубометров снега.
Напомним, 20 декабря из-за сильного снегопада в аэропорту Алматы произошла задержка рейсов.
21.12.2024, 19:27 199861
Спасатели ДЧС ВКО показали, чем опасна пиротехника
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области показали, чем опасна пиротехника, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Несмотря на то что так называемые бомбочки имеют небольшой размер, они достаточно опасны и могут нанести травмы", - заявили специалисты ДЧС ВКО.
Они подожгли пиротехнические изделия и накрыли емкостью. Мощность каждого фейерверка была продемонстрирована тем, на какое расстояние отлетала емкость.
Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
21.12.2024, 16:33 204941
В Алматы 30 человек привлекли к ответственности за перекрытие улицы ради молитвы
В полиции города призвали граждан к неукоснительному соблюдению законодательства
Фото: кадр из видео
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Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы 30 человек привлекли к административной ответственности за перекрытие улицы ради молитвы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По данному факту проведена проверка. В отношении правонарушителей приняты меры: более 30 человек, нарушивших требование статьи 614 КР КоАП (Создание препятствий для движения транспортных средств), привлечены к административной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.
Вместе с тем в полиции призвали граждан к неукоснительному соблюдению законодательства Казахстана.
Перекрытие дороги по любым причинам является нарушением ПДД и влечет за собой ответственность", - добавили в департаменте.
Ранее в Сети появились кадры, на котором было видно, что толпа людей перекрыла проезжую часть для совершения молитвы в Алматы.
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