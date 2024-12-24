В Новый год 15% бонусов за шоппинг с Red+!

Фото: Kaspi.kz

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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Предновогодний шоппинг в разгаре! Чтобы добавить волшебства в каждый подарок, Kaspi.kz проводит праздничную акцию. С 27 по 31 декабря за любые покупки с Kaspi Red+ в лучших магазинах страны покупатели получат 15% бонусов.





В акции участвуют самые популярные бренды, такие как Adidas, Bershka, Beautymania, Defacto, Intertop, Koton, LC Waikiki, Mango, MonAmie, Oysho, Sportmaster, Французский дом, Zara и многие другие. Список всех участников акции можно посмотреть в приложении Kaspi.kz





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