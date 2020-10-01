Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане движение по улице Жетыген частично перекроют до 15 октября, передает Kazakhstan Today.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся работы по улице Жетыген на участке от улицы Пушкина до улицы Досмухамедулы. В этой связи с 29 сентября по 15 октября будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – говорится в распространенном сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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