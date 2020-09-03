В Нур-Султане и нескольких областях Казахстана ожидается резкое похолодание

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" сообщил о резком понижении температуры в нескольких регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в Нур-Султане утром и днем 3 сентября ожидается гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 16-18 тепла.

3 сентября в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях, 4 сентября в Павлодарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла. Местами дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В четверг в Костанайской области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Завтра днем в Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма - 95-100%.





Днем 3 сентября в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер западный, местами 15-20 метров в секунду.

4 сентября в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства