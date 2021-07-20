В Нур-Султане и ряде областей объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Атырауской, Костанайской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 20 июля в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, при грозе 15-20 метров в секунду.

20 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

20 июля в Кызылординской области ожидается северо-западный, северный ветер, днем местами 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем сильная жара, 40 градусов. Сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 20-21 июля в Алматинской области местами ожидается сильная жара, 35-37 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 20-22 июля на юге Актюбинской области ночью местами ожидается гроза. В регионе ожидается очень сильная жара, 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 20 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара, 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

20 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза. Днем местами град. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане 20 июля ожидается гроза.

20 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется очень сильная жара, 41 градус. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20-21 июля в Карагандинской области местами ожидаются гроза. Днем 20 июля местами град. Ветер восточный, северо-восточный, днем 20, сутки 21 июля местами 15-20 метров в секунду. Днем 20-21 июля местами сохраняется сильная жара, 35 градусов. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

20 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

20 июля на юге Павлодарской области ожидается гроза, ночью местами туман. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18 метров в секунду.

20 июля в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидаются гроза, туман.

Ранее синоптики рассказали , какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - с 20 по 22 июля.

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