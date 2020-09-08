В Нур-Султане и ряде областей РК ожидаются заморозки

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 8 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки - 1 градус. Вероятность шторма составляет 85-90%.

8 сентября в Акмолинской области ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов. Местами ожидается туман", - говорится в сообщении ведомства.

Ночью 8-9 сентября в Жамбылской области на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. Вероятность штормового предупреждения - 90-95%.

Завтра ночью в Карагандинской области местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма составляет 70-75%.

Ночью 8-10 сентября в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма - 90-95%.

Завтра днем в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

По сведениям синоптиков, 8-9 сентября на юго-западе Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Во вторник днем в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма - 90-100%.

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