Система Orphus

В Нур-Султане и ряде областей РК ожидаются заморозки

07.09.2020, 17:04 5023
Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
 
По информации РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 8 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки - 1 градус. Вероятность шторма составляет 85-90%.
 

8 сентября в Акмолинской области ночью местами ожидаются заморозки до 2 градусов. Местами ожидается туман", - говорится в сообщении ведомства.

 
Ночью 8-9 сентября в Жамбылской области на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. Вероятность штормового предупреждения - 90-95%.
 
Завтра ночью в Карагандинской области местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма составляет 70-75%.
 
Ночью 8-10 сентября в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма - 90-95%.
 
Завтра днем в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.
 
По сведениям синоптиков, 8-9 сентября на юго-западе Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.
 
Во вторник днем в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма - 90-100%.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая