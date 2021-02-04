В Нур-Султане и ряде регионов объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской, Костанайской и Мангистауской областей, а также жителей столицы, передает Kazakhstan Today.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 4-5 февраля временами ожидаются туман, гололед, низовая метель.
4-5 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.
4 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду.
4 февраля в Атырауской области местами ожидается туман
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 90-95%.
4-5 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман.
4 февраля в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается сильный снег, днем местами осадки (снег, дождь). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.
Днем 4 февраля в Павлодарской области местами ожидаются осадки (снег, дождь). Сутки 4 февраля местами туман, гололед.
4 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 85-90%.
4 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед.
4 февраля в Мангистауской области местами ожидается туман.
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