Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным синоптиков, в Нур-Султане 13 августа ожидаются временами гроза, ночью и утром туман.

Ночью 13 августа в Акмолинской области, на большей части, ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, туман, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В четверг днем в Атырауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, град. Ветер западный, юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Костанайской области завтра местами ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

В Северо-Казахстанской области 13 августа ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

13 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 13 августа на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Днем ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

В Жамбылской области в четверг местами ожидается гроза, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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