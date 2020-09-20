Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 20 сентября, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в воскресенье днем в Нур-Султане ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

20 сентября в Акмолинской области ветер южный, юго-западный, утром и днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Вероятность шторма 85-90%", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области завтра днем местами ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

20 сентября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Утром и днем 20 сентября в Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Завтра в Актюбинской области ожидается ветер южный, с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду, ночью и утром порывы 23 метра в секунду.

Утром и днем 20 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер южный, юго-западный, 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области в воскресенье местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.

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