В Нур-Султане идет поэтапное ослабление ограничительных мер

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева подписала постановление о смягчении карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

В постановлении отмечается, что с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации, снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения среди населения города Нур-Султана, продолжается поэтапное смягчение ограничительных карантинных мер.

Согласно документу , продолжают действовать следующие ограничения:

- запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, собраний, сходов и др.;

- проведение спортивных тренировок только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;

- запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;

- ограничение на передвижение по городу и общественным местам лицам старше 65 лет;

- разрешение на прогулки во дворах и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции не менее двух метров;

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, при передвижении по улице (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Работа городского общественного транспорта устанавливается с графиком работы в будние и выходные дни с 06.00 до 23.00.

ЦОНы будут работать строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot, с установлением графика работы в будние дни с 09.00 до 20.00, в субботу 09.00 до 18.00.

Объекты здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать в штатном режиме.

Медицинские центры и стомотологии будут работать в будни и выходные дни с 08.00 до 20.00 по предварительной записи.

Образовательным объектам (до 15 детей в классе) в новом учебном году разрешено работать в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов общеобразовательных школ для учащихся 1-4 классов.

Дежурные группы в детских садах, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, будут работать в будние с 07.30 до 18.30 часов. Работа в выходные е и праздничные дни для данных объектов запрещена.

Образовательные центры, кружки для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 15 человек будут работать в будние дни с 09.00 до 20.00.

Работа бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, туроператоров и др.), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, разрешена в будние и выходные дни с 09.00 до 20.00.

ТРЦ, торговым домам и торговым центрам в будние дни при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, разрешено работать с 10.00 до 23.00. При этом действует запрет на зоны рекреации и островки отдыха. Работа данных объектов в выходные дни запрещена.

Строго запрещается работа расположенных на их территориях аттракционов, детских игровых площадок, кинотеатров, игровых центров, фудкортов.

Разрешена работа аттракционов на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, в будние и выходные дни с 10.00 до 22.00.

Рестораны, кафе, бары, столовые, в том числе, расположенных в ТРЦ (отдельных помещениях), при соблюдении условий по заполняемости не более 50 посадочных мест внутри помещения и на летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, будут работать в будние и выходные дни с 09.00 до 00.00, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, для которых график работы в будние и выходные дни с 9.00 до 22.00.

Крытые продовольственные и непродовольственные рынки - при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности, будут работать в будние дни с 10.00 до 20.00.

Магазинам по реализации всех видов непродовольственных товаров, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности разрешено работать в будние и выходные дни с 09.00 до 22.00, продовольственным магазинам - с 08.00 до 23.00.

Объекты уличной торговли будут функционировать в будние и выходные дни с 10.00 до 23.00.

В спортобъектах (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) разрешены индивидуальные и групповые тренировки с участием не более 5 человек, без зрителей, с графиком работы в будние в будние и выходные дни с 07.00 до 22.00.

Фитнес-центры, фитнес-клубы, спортивно-оздоровительные объекты с бассейнами будут работать строго по предварительной записи в будние и выходные дни с 07.00 до 23.00.

Крытым бассейнам разрешено работать в будние и выходные дни с 07.00 до 22.00.

Работа бань, саун с задействованием бассейнов, СПА-салонов разрешена в будние и выходные дни с 10.00 до 22.00, по предварительной записи.

Салоны красоты, парикмахерские, автомойки, ремонт авто и бытовой техники, СТО также будут работать в будние и выходные с 08.00 до 22.00.

Объектам, оказывающим типографские услуги, швейным ателье, обувным мастерским, сервису по ремонту обуви, одежды, химчисткам, прачечным разрешено работать в будние и выходные дни с 08.00 до 20.00.

Объекты культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек, с посещением театров заполняемостью не более 50%, но не более 50 человек), библиотеки, музеи, галереи, выставки будут работать в штатном режиме.

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