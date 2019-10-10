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Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане из психдиспансера сбежал подозреваемый в изнасиловании, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском департаменте полиции, около 12.22 по улице Жансугурова с территории психоневрологического диспансера совершил побег следственно-арестованный по статье 120 УК РК (Изнасилование).

На задержание следственно-арестованного ориентирован личный состав департамента полиции. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

"При наличии какой-либо информации просим сообщить в дежурную часть ДП города Нур-Султана по телефонам: 71-60-10, либо 8(7172) 71-60-07, 71-60-29, 71-60-22, 71-63-29, сотовый телефон: 8 701 880 80 70, 8 778 950 81 76", - обратились к гражданам в полиции.

Приметы разыскиваемого: рост 175-180 сантиметров, волосы черные, стрижка короткая, глаза черные. Был одет в черную куртку с капюшоном, толстовку темно-синего цвета с надписью "Italiy" большими буквами, спортивную шапку темного цвета, спортивное трико темно-синего цвета, туфли черные.

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