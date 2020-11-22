В Нур-Султане изменят схему организации дорожного движения

Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане поэтапно меняют существующую схему организации дорожного движения, передает Kazakhstan Today.

Данные меры принимают совместно с государственными органами и направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий", - отметили в пресс-службе департамента полиции города.

Руководитель столичного полицейского ведомства генерал-майор полиции Ержан Саденов сообщил, что в текущем году, выполнена работа по изменению существующих схем организации движения и внедрены технические средства регулирования дорожным движением.

К примеру, на 23 нерегулируемых пешеходных переходах и 8 перекрестках построены светофоры, обустроено освещение 16 пешеходных переходов, установлены дополнительные секции светофоров на 8 перекрестках дорог.

Изменения в организацию дорожного движения столицы вносились поэтапно в течение года, в рамках пилотного проекта по опыту зарубежных стран. На сегодняшний день на 19 перекрестках запрещены маневры левого поворота и разворота для сокращения конфликтных точек между транспортными потоками. При этом обустроены безопасные места разворота в качестве альтернативы на 13 участках, ведутся работы еще на 2 участках", - проинформировали в ДП.

В текущем году на перекрестке улиц Валиханова - Сейфуллина (ТД "Артем", "Магнум") применен первый диагональный пешеходный переход. Особенностью данного типа наземного пешеходного перехода, отличающей его от других, является временная остановка всего автомобильного трафика на перекрёстке и дача возможности всем пешеходам одновременно переходить перекрёсток во всех направлениях и в том числе по диагонали.

Приоритет движению пешеходов над автомобильным движением создает преимущества диагонального перехода, такие как удобство и безопасность пешеходов. С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 69 участках вблизи объектов образования нанесена дорожная разметка в бело-желтой цветовой гамме, на 92 установлены искусственные дорожные неровности и дорожные знаки на желтом фоне с ограничением максимальной скорости. Возле детских садов на улицах Отырар 8/1 и Желтоксан нанесены зигзагообразные линии дорожной разметки за несколько метров до пешеходного перехода, с целью концентрации внимания водителей. Также увеличено время промежуточного такта (режимы мигания желтого и зеленого сигналов увеличены с 3 до 4-5 секунд) на всех светофорах. В результате количество ДТП совершенных на регулируемых перекрестках сократилось на 55%", - прокомментировали в ведомстве.

По мнению полицейских, принятые меры позволили снизить количество ДТП на дорогах столицы.

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