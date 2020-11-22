Система Orphus

В Нур-Султане изменят схему организации дорожного движения

21.11.2020 10288
Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане поэтапно меняют существующую схему организации дорожного движения, передает Kazakhstan Today.
 

Данные меры принимают совместно с государственными органами и направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий", - отметили в пресс-службе департамента полиции города.

 
Руководитель столичного полицейского ведомства генерал-майор полиции Ержан Саденов сообщил, что в текущем году, выполнена работа по изменению существующих схем организации движения и внедрены технические средства регулирования дорожным движением. 
 
К примеру, на 23 нерегулируемых пешеходных переходах и 8 перекрестках построены светофоры, обустроено освещение 16 пешеходных переходов, установлены дополнительные секции светофоров на 8 перекрестках дорог. 
 

Изменения в организацию дорожного движения столицы вносились поэтапно в течение года, в рамках пилотного проекта по опыту зарубежных стран. На сегодняшний день на 19 перекрестках запрещены маневры левого поворота и разворота для сокращения конфликтных точек между транспортными потоками. При этом обустроены безопасные места разворота в качестве альтернативы на 13 участках, ведутся работы еще на 2 участках", - проинформировали в ДП. 

 
В текущем году на перекрестке улиц Валиханова - Сейфуллина (ТД "Артем", "Магнум") применен первый диагональный пешеходный переход. Особенностью данного типа наземного пешеходного перехода, отличающей его от других, является временная остановка всего автомобильного трафика на перекрёстке и дача возможности всем пешеходам одновременно переходить перекрёсток во всех направлениях и в том числе по диагонали. 
 

Приоритет движению пешеходов над автомобильным движением создает преимущества диагонального перехода, такие как удобство и безопасность пешеходов. С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 69 участках вблизи объектов образования нанесена дорожная разметка в бело-желтой цветовой гамме, на 92 установлены искусственные дорожные неровности и дорожные знаки на желтом фоне с ограничением максимальной скорости. Возле детских садов на улицах Отырар 8/1 и Желтоксан нанесены зигзагообразные линии дорожной разметки за несколько метров до пешеходного перехода, с целью концентрации внимания водителей. Также увеличено время промежуточного такта (режимы мигания желтого и зеленого сигналов увеличены с 3 до 4-5 секунд) на всех светофорах. В результате количество ДТП совершенных на регулируемых перекрестках сократилось на 55%", - прокомментировали в ведомстве.

 
По мнению полицейских, принятые меры позволили снизить количество ДТП на дорогах столицы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая