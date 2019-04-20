В Нур-Султане, Карагандинской и Павлодарской областях из-за метели и гололеда закрыты автодороги

Алматы. 19 апреля. Kazakhstan Today - "Казавтодор" сообщил о закрытии ряда автодорог из-за ухудшения погоды, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области из-за гололеда, метели и ограничения видимости закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта, а также для всех видов автотранспорта закрыто движение на трассе Нур-Султан - Караганда.

В Павлодарской области из-за сильной метели для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке республиканского значения автодороги Кызылорда - Павлодар (от поселка Щидерты до границы Карагандинской области) и на участке Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ульяновский (от поселка Карашы до границы Карагандинской области).

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