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В Нур-Султане на Курбан айт закроют мечети

28.07.2020, 12:47 9424
Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - В акимате Нур-Султана сообщили о запрете на проведение убоя скота даже в специально отведенных для этого местах, передает Kazakhstan Today.
 

Постановлением главного государственного санитарного врача Нур-Султана "О продлении карантинных мероприятий, введенных в городе Нур-Султан", в связи с продолжающейся регистрацией заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения, действие строгих ограничительных карантинных мер продлено до 00.00 2 августа. Поэтому на праздник Курбан айт запрещена организация и проведение убоя скота в специально отведенных районными акиматами города Нур-Султана местах. Мечети будут закрыты в целях предотвращения массового посещения прихожан. На территории города будет усилен санитарный контроль и надзор", - сообщили в пресс-службе акимата.

 
В настоящее время алгоритм жертвоприношения в удаленном режиме или по заказу потребителя прорабатывается с учетом соблюдения санитарных требований всего процесса.
 

Соблюдение санитарных требований в отведенных убойных пунктах будет обеспечиваться специалистами санитарной и ветеринарной службы. Во всех других местах запрещаются продажа скота и жертвоприношение в частном секторе. Мы призываем население отказаться от поездок к родственникам и близким, от массовых сборов", - говорится в сообщении.

 
Как сообщили в управлении по делам религий Нур-Султана, в 2020 году праздник Курбан айт пройдет с 31 июля по 2 августа.
 

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией 31 июля праздничная молитва "Айт намаз" в мечетях города не будет проводиться. В целях обеспечения общественной безопасности и недопущения массового сбора людей, традиционные места для забоя скота (рынки, крестьянские хозяйства) будут закрыты", - отметили в ведомстве.

 
В целях обеспечения онлайн-совершения обряда жертвоприношения запущен сайт qurban2020.kz. В данном сайте любой гражданин может заказать услугу жертвоприношения онлайн. Жертвенное мясо целиком будет распределено семьям, нуждающимся в социальной помощи.
 
Для нуждающихся в помощи семей на сайте Qurban2020.kz включена функция "Подать заявку на получение жертвенного мяса". Загрузив соответствующие документы, нуждающиеся семьи могут подать онлайн-заявку для получения социальной помощи. Также будет ограничен ввоз крупного рогатого и мелкого скота для реализации на территории столицы.
 

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