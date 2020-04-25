В Нур-Султане на участке Кургальджинской дороги временно ограничат движение

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Управление административной полиции департамента полиции Нур-Султана сообщает, что с 25 апреля 2020 года до 2 мая 2020 года, в связи с проведением работ по строительству тепломагистрали, на пересечении Кургальджинская дорога - улицы Бейсекова при движении со стороны поселка Ильинка движение автотранспортных средств будет ограничено, передает Kazakhstan Today.

Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме посредством установки соответствующих дорожных знаков. В этой связи департамент полиции Нур-Султана рекомендует водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", - сообщили в департаменте полиции города.

В полиции просят граждан быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся либо не завершены ремонтные работы, и осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме, соблюдая требования Правил дорожного движения Республики Казахстан. Скорость на подходах к данному участку ограничена до 40 километров в час.

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