В Нур-Султане на участке Кургальджинской дороги временно ограничат движение

Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме посредством установки соответствующих дорожных знаков. В этой связи департамент полиции Нур-Султана рекомендует водителям транспортных средств заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", - сообщили в департаменте полиции города.
В полиции просят граждан быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся либо не завершены ремонтные работы, и осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме, соблюдая требования Правил дорожного движения Республики Казахстан. Скорость на подходах к данному участку ограничена до 40 километров в час.
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