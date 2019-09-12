Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане начался снос проблемного ЖК "Территория комфорта-1", передает Kazakhstan Today.

Аким города Алтай Кульгинов посетил проблемный ЖК "Территория комфорта - 1", где начались работы по сносу блоков здания. Жилой комплекс начали возводить ещё в 2004 году. Техническое обследование показало, что здание аварийное, сообщили в городском акимате.

По словам руководителя проекта по демонтажу ТОО "Нур Астана Курылыс" Алиакбара Умбеталина, бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам.

"Вместо марки №500 застройщик использовал №250. Данная конструкция не подходит для строительства жилых домов. На местах стыков арматуры в некоторых местах нет связки, либо использовали связки из кладочной сетки. Если бы такой дом ввели в эксплуатацию, то под тяжестью и несоответствиям технормам часть дома, если не весь, рухнула бы однозначно", - сказал А. Умбеталин.

Аким города А. Кульгинов отметил, что первостепенная задача - выдать ключи жильцам. Общее количество дольщиков данного ЖК составляет более 500 человек.

Главное пришёл инвестор. Если на других проблемных объектах есть хотя бы котлован, то у вас же нужно сперва все демонтировать и только после с проектом заходить на строительство. Объект для инвестора рентабелен, участок находится на одной из центральных улиц города. Сейчас нужно нам всем вместе сообща работать. По документации мы поможем", - сказал А. Кульгинов.

Планируется, что демонтаж блоков ЖК "Территория комфорта-1" закончится до конца текущего года.

Всего в городе 51 незавершенный объект (76 домов). Контролировать процесс строительства долгостроев также будут Nur Otan и депутаты маслихата. До конца текущего дома в эксплуатацию введут 10 ЖК.

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