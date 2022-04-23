В Нур-Султане неправильную парковку будут фиксировать автоматически

КОКШЕТАУ. 23 АПРЕЛЯ - В Кокшетау состоялось аграрное совещание с участием акимов различных уровней и сельхозтоваропроизводителей региона по вопросам готовности и задачам по организованному и качественному проведению весеннего сева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открывая встречу, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что президентом страны во время поездки в регион была поставлена стратегическая задача - сельское хозяйство должно получить новый импульс развития за счет применения новых технологий, автоматизации и цифровизации, сообщает управление внутренней политики региона.

В своем докладе заместитель акима Акмолинской области Галымжан Абдыкаликов отметил, что в текущем году область планирует провести яровой сев на площади 5,1 млн га с увеличением площади посева зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Особое внимание спикер обратил на ключевых мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей. Одной из таковых является инвестиционное субсидирование и субсидирование ставок вознаграждения по лизингу техники.

В регионе за три года приобретено 6,1 тысячи единиц техники на сумму 148,5 млрд тенге. С начала 2022 года сельхозтоваропроизводителями области приобретено 371 единица сельхозтехники на сумму около 14,2 млрд тенге.

Одним из основных условий своевременного проведения посевной кампании является наличие ГСМ. Правительством страны для проведения посевной кампании на область выделено 72 тысячи тонн гарантированного дизельного топлива, или 95% от потребности.

Немаловажное значение для местных аграриев имеет вопрос субсидирования минеральных удобрений и пестицидов. В этом году из местного бюджета на субсидирование пестицидов выделено 10,5 млрд тенге.

Заместитель акима Акмолинской области подробно остановился и на развитии орошаемого земледелия региона.

На областном агросовещании выступили производственники и ученые, рассказавшие об особенностях проведения весенне-полевых работ нынешнего года. Неподдельный интерес у участников вызвали рекомендации ученых, которые изложил в своем докладе председатель правления ТОО "НПЦЗХ имени А.И. Бараева" Нурлан Серекпаев, приведший в кратком изложении зональные особенности возделывания сельскохозяйственных культур.

В завершении мероприятия Ермеком Маржикпаевым были даны поручения по своевременному проведению посевной кампании и решению проблемных вопросов в сфере сельского хозяйства и земельных отношений.

Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее приблизились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. В этой связи нам следует неуклонно осуществлять курс на интенсификацию земледелия, обеспечение стабильного производства продукции не только в благоприятные годы, но и в годы с недостаточным увлажнением", - заключил аким области.

К слову, в регионе самый большой зерновой клин в республике, ежегодно производится около четверти зерна страны. Местные аграрии ежегодно экспортируют свыше 2 млн тонн зерна в 28 стран ближнего, дальнего зарубежья и более 1 млн тонн реализуется в другие регионы республики.

Ранее была организована региональная специализированная выставка "Агро Кокшетау - 2022", на которой были представлены сельскохозяйственная техника, перспективные сорта зерновых, зернобобовых, масличных культур и др.