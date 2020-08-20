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В Нур-Султане огласили список застройщиков, не имеющих права привлекать средства дольщиков

19.08.2020, 16:43 6184
В Нур-Султане огласили список застройщиков, не имеющих права привлекать средства дольщиков
Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана опубликовал список застройщиков, у которых отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков, передает Kazakhstan Today.
 
В акимате также сообщили, что ТОО "Строительная фирма Astana Buildind и группы строительных компаний "Лея" без соответствующего разрешения на привлечение денег дольщиков рекламируют реализацию недвижимости, что является нарушением статьи 23 действующего закона Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве".
 

Для сохранности ваших средств акимат города Нур-Султана просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов", - говорится в сообщении.


Список застройщиков без права на привлечение денег дольщиков:
 
Заказчик
Наименование объекта
1
ТОО "BS Company" (Би Эс Компани)"
Многоквартирный жилой дом
со ВП и паркингом, жилой массив Комсомольский,
улица Кыз Жибек, 30/1
2
ТОО "Samir Construction"
Многоквартирный жилой комплекс "Инжу Ишим". Район Сарыарка, улица С-409
3
ТОО "Шанг Хи Групп"
Многофункциональный комплекс на территории выставки "ЭКСПО-2017" "Expo new life", 2-я очередь
4
ТОО "White Gold Development"
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, перекресток улиц с проектным наименованием №26 и №36
5
ТОО "First LQ"
МЖК со ВП и паркингом, пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы 277
6
ТОО "International invest Company IIC"
МЖК со ВП и ПАРКИНГОМ, улица Е 305
7
ТОО "Transcapital"
МЖК со ВП и паркингом, участок №5,
улица Е 344
8
ТОО "АстанаСтройДом"
МЖК со ВП и паркингом. ЖК "Техникум-2",
улица Е367
9
ТОО "Азия"
Строительство многоквартирного жилого дома со ВП и паркингом. Без наружных и инженерных сетей, улицы Е547 и Е567
10
ТОО "Актас-М"
Многофункциональный-административно-жилой комплекс с паркингом. 1 очередь в квадрате улиц Валиханова - Акмола - Гастелло - Тархана.
11
ТОО "Спутник 2"
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингами "Юпитер", улицы Кенена Азірбаева и А98
12
ТОО Qaz Build
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингами
13
ТОО "Строительная компания Astana Building"
МЖК со ВП и паркингом. Блок Б. 2-я очередь. улица Ж. Нажимеденова, южнее жилого массива Промышленный
14
ТОО "Жетісу" ЖЌ
Многоквартирный жилой комплекс с офисными помещениями и паркингом Рамазан, улицы
А296, А297 и Кордай
15
ТОО "Градум Строй"
Многоквартирный жилой комплекс "Золотая миля" перекресток улицы Ш. Калдаякова, №44 и проспекта Тауелсиздик
16
ТОО "Техмонтажстрой"
Строительство 1-й очереди многофункционального жилого комплекса, пересечение проспекта Тауелсиздик и улицы Ш. Калдаякова
17
ЖСК "Байтас инвест"
Многоквартирный жилой комплекс "One house" жилой массив Комсомольский, улица Акана серэ, участок №53
18
ТОО "Mainstreet"
Многоквартирный жилой комплекс "Парус", район Алматы, по улице Майлина, дом 6
19
ТОО "Zeta construction"
Многоквартирный жилой комплекс, район Есиль, улица Бухара жырау, участок 34/2
20
ТОО "Айзия КЗ"
Многоквартирный жилой комплекс "Армантау Комфорт". Район Алматы, улица А. Байтурсынова пересечение улиц А 77 и А 78
21
ТОО "Akan engineering"
Многоквартирный жилой комплекс "Атлетик". Район Есиль, пересечение проспекта Туран и улицы Улы Дала
22
ТОО "Астанатранстрой"
Многоквартирный жилой комплекс "Маяк" севернее улицы Кенесары (проектируемой) вдоль реки Есиль
23
ТОО "Алуа строй"
Многоквартирный жилой комплекс "Бозбиик"
район Сарыарка, улица Бозбиик, участок 1/1
24
ТОО "Gpark"
Многоквартирный жилой комплекс "Варшава". Район Есиль, улица А. Бокейхана
25
Хасенова Бибисара Закириевна
МЖК со ВП и паркингом жилой массив Тельмана, улица Е 116
26
ТОО "Лея"
МЖК "Лея за рекой"
район Есиль, пересечение улиц №26 и 37 (проектное наименование).
27
ТОО "Лея"
МЖК "Лея север".
Район Алматы, улица Кордай
28
ТОО "Лея"
МЖК "Лея station city".
Район Алматы, пересечение улиц проектными наименованиями А 62 и А 91.
 

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