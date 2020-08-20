В Нур-Султане огласили список застройщиков, не имеющих права привлекать средства дольщиков

В акимате также сообщили, что ТОО "Строительная фирма Astana Buildind и группы строительных компаний "Лея" без соответствующего разрешения на привлечение денег дольщиков рекламируют реализацию недвижимости, что является нарушением статьи 23 действующего закона Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве".
Для сохранности ваших средств акимат города Нур-Султана просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов", - говорится в сообщении.
Список застройщиков без права на привлечение денег дольщиков:
|
№
|
Заказчик
|
Наименование объекта
|
1
|
ТОО "BS Company" (Би Эс Компани)"
|
Многоквартирный жилой дом
со ВП и паркингом, жилой массив Комсомольский,
улица Кыз Жибек, 30/1
|
2
|
ТОО "Samir Construction"
|
Многоквартирный жилой комплекс "Инжу Ишим". Район Сарыарка, улица С-409
|
3
|
ТОО "Шанг Хи Групп"
|
Многофункциональный комплекс на территории выставки "ЭКСПО-2017" "Expo new life", 2-я очередь
|
4
|
ТОО "White Gold Development"
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, перекресток улиц с проектным наименованием №26 и №36
|
5
|
ТОО "First LQ"
|
МЖК со ВП и паркингом, пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы 277
|
6
|
ТОО "International invest Company IIC"
|
МЖК со ВП и ПАРКИНГОМ, улица Е 305
|
7
|
ТОО "Transcapital"
|
МЖК со ВП и паркингом, участок №5,
улица Е 344
|
8
|
ТОО "АстанаСтройДом"
|
МЖК со ВП и паркингом. ЖК "Техникум-2",
улица Е367
|
9
|
ТОО "Азия"
|
Строительство многоквартирного жилого дома со ВП и паркингом. Без наружных и инженерных сетей, улицы Е547 и Е567
|
10
|
ТОО "Актас-М"
|
Многофункциональный-административно-жилой комплекс с паркингом. 1 очередь в квадрате улиц Валиханова - Акмола - Гастелло - Тархана.
|
11
|
ТОО "Спутник 2"
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингами "Юпитер", улицы Кенена Азірбаева и А98
|
12
|
ТОО Qaz Build
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингами
|
13
|
ТОО "Строительная компания Astana Building"
|
МЖК со ВП и паркингом. Блок Б. 2-я очередь. улица Ж. Нажимеденова, южнее жилого массива Промышленный
|
14
|
ТОО "Жетісу" ЖЌ
|
Многоквартирный жилой комплекс с офисными помещениями и паркингом Рамазан, улицы
А296, А297 и Кордай
|
15
|
ТОО "Градум Строй"
|
Многоквартирный жилой комплекс "Золотая миля" перекресток улицы Ш. Калдаякова, №44 и проспекта Тауелсиздик
|
16
|
ТОО "Техмонтажстрой"
|
Строительство 1-й очереди многофункционального жилого комплекса, пересечение проспекта Тауелсиздик и улицы Ш. Калдаякова
|
17
|
ЖСК "Байтас инвест"
|
Многоквартирный жилой комплекс "One house" жилой массив Комсомольский, улица Акана серэ, участок №53
|
18
|
ТОО "Mainstreet"
|
Многоквартирный жилой комплекс "Парус", район Алматы, по улице Майлина, дом 6
|
19
|
ТОО "Zeta construction"
|
Многоквартирный жилой комплекс, район Есиль, улица Бухара жырау, участок 34/2
|
20
|
ТОО "Айзия КЗ"
|
Многоквартирный жилой комплекс "Армантау Комфорт". Район Алматы, улица А. Байтурсынова пересечение улиц А 77 и А 78
|
21
|
ТОО "Akan engineering"
|
Многоквартирный жилой комплекс "Атлетик". Район Есиль, пересечение проспекта Туран и улицы Улы Дала
|
22
|
ТОО "Астанатранстрой"
|
Многоквартирный жилой комплекс "Маяк" севернее улицы Кенесары (проектируемой) вдоль реки Есиль
|
23
|
ТОО "Алуа строй"
|
Многоквартирный жилой комплекс "Бозбиик"
район Сарыарка, улица Бозбиик, участок 1/1
|
24
|
ТОО "Gpark"
|
Многоквартирный жилой комплекс "Варшава". Район Есиль, улица А. Бокейхана
|
25
|
Хасенова Бибисара Закириевна
|
МЖК со ВП и паркингом жилой массив Тельмана, улица Е 116
|
26
|
ТОО "Лея"
|
МЖК "Лея за рекой"
район Есиль, пересечение улиц №26 и 37 (проектное наименование).
|
27
|
ТОО "Лея"
|
МЖК "Лея север".
Район Алматы, улица Кордай
|
28
|
ТОО "Лея"
|
МЖК "Лея station city".
Район Алматы, пересечение улиц проектными наименованиями А 62 и А 91.
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