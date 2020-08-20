В Нур-Султане огласили список застройщиков, не имеющих права привлекать средства дольщиков

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана опубликовал список застройщиков, у которых отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков, передает Kazakhstan Today.

В акимате также сообщили, что ТОО "Строительная фирма Astana Buildind и группы строительных компаний "Лея" без соответствующего разрешения на привлечение денег дольщиков рекламируют реализацию недвижимости, что является нарушением статьи 23 действующего закона Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве".

Для сохранности ваших средств акимат города Нур-Султана просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов", - говорится в сообщении.





Список застройщиков без права на привлечение денег дольщиков:





№ Заказчик Наименование объекта 1 ТОО "BS Company" (Би Эс Компани)" Многоквартирный жилой дом со ВП и паркингом, жилой массив Комсомольский, улица Кыз Жибек, 30/1 2 ТОО "Samir Construction" Многоквартирный жилой комплекс "Инжу Ишим". Район Сарыарка, улица С-409 3 ТОО "Шанг Хи Групп" Многофункциональный комплекс на территории выставки "ЭКСПО-2017" "Expo new life", 2-я очередь 4 ТОО "White Gold Development" Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, перекресток улиц с проектным наименованием №26 и №36 5 ТОО "First LQ" МЖК со ВП и паркингом, пересечение проспекта Кабанбай батыра и улицы 277 6 ТОО "International invest Company IIC" МЖК со ВП и ПАРКИНГОМ, улица Е 305 7 ТОО "Transcapital" МЖК со ВП и паркингом, участок №5, улица Е 344 8 ТОО "АстанаСтройДом" МЖК со ВП и паркингом. ЖК "Техникум-2", улица Е367 9 ТОО "Азия" Строительство многоквартирного жилого дома со ВП и паркингом. Без наружных и инженерных сетей, улицы Е547 и Е567 10 ТОО "Актас-М" Многофункциональный-административно-жилой комплекс с паркингом. 1 очередь в квадрате улиц Валиханова - Акмола - Гастелло - Тархана. 11 ТОО "Спутник 2" Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингами "Юпитер", улицы Кенена Азірбаева и А98 12 ТОО Qaz Build Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингами 13 ТОО "Строительная компания Astana Building" МЖК со ВП и паркингом. Блок Б. 2-я очередь. улица Ж. Нажимеденова, южнее жилого массива Промышленный 14 ТОО "Жетісу" ЖЌ Многоквартирный жилой комплекс с офисными помещениями и паркингом Рамазан, улицы А296, А297 и Кордай 15 ТОО "Градум Строй" Многоквартирный жилой комплекс "Золотая миля" перекресток улицы Ш. Калдаякова, №44 и проспекта Тауелсиздик 16 ТОО "Техмонтажстрой" Строительство 1-й очереди многофункционального жилого комплекса, пересечение проспекта Тауелсиздик и улицы Ш. Калдаякова 17 ЖСК "Байтас инвест" Многоквартирный жилой комплекс "One house" жилой массив Комсомольский, улица Акана серэ, участок №53 18 ТОО "Mainstreet" Многоквартирный жилой комплекс "Парус", район Алматы, по улице Майлина, дом 6 19 ТОО "Zeta construction" Многоквартирный жилой комплекс, район Есиль, улица Бухара жырау, участок 34/2 20 ТОО "Айзия КЗ" Многоквартирный жилой комплекс "Армантау Комфорт". Район Алматы, улица А. Байтурсынова пересечение улиц А 77 и А 78 21 ТОО "Akan engineering" Многоквартирный жилой комплекс "Атлетик". Район Есиль, пересечение проспекта Туран и улицы Улы Дала 22 ТОО "Астанатранстрой" Многоквартирный жилой комплекс "Маяк" севернее улицы Кенесары (проектируемой) вдоль реки Есиль 23 ТОО "Алуа строй" Многоквартирный жилой комплекс "Бозбиик" район Сарыарка, улица Бозбиик, участок 1/1 24 ТОО "Gpark" Многоквартирный жилой комплекс "Варшава". Район Есиль, улица А. Бокейхана 25 Хасенова Бибисара Закириевна МЖК со ВП и паркингом жилой массив Тельмана, улица Е 116 26 ТОО "Лея" МЖК "Лея за рекой"

район Есиль, пересечение улиц №26 и 37 (проектное наименование). 27 ТОО "Лея" МЖК "Лея север".

Район Алматы, улица Кордай 28 ТОО "Лея" МЖК "Лея station city".

Район Алматы, пересечение улиц проектными наименованиями А 62 и А 91.

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