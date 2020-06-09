Система Orphus

В Нур-Султане определены места для мирных собраний и шествий

08.06.2020, 14:13 7534
В Нур-Султане определены места для мирных собраний и шествий
Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - На портале Открытые НПА на публичном обсуждении до 19 июня находится проект решения столичного маслихата об определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно решению маслихата города Нур-Султана, определены следующие специализированные места для организации и проведения мирных собраний на территории города Нур-Султана: сквер на пересечении улицы А. Пушкина и проспекта Ш. Кудайбердіулы; площадь у здания цирка "Столичный"; площадка в квадрате проспектов Женіс, Абая, улиц Т. Бигельдинова и Желтоксан.
 
Также предлагается утвердить следующий маршрут следования для проведения демонстраций и шествий: от Аллеи писателей по проспекту Абая до сквера на пересечении улицы А. Пушкина и проспекта Ш. Кудайбердіулы.
 
Проведение пикетирования запрещается: в местах массовых захоронений; на объектах железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта и прилегающих к ним территориях; на территориях, прилегающих к организациям, обеспечивающим обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения; на территориях, прилегающих к резиденциям президента Республики Казахстан, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы; на территориях, прилегающих к опасным производственным объектам и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности; на магистральных железнодорожных сетях, магистральных трубопроводах, национальной электрической сети, магистральных линиях связи и прилегающих к ним территориях.
 
Решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая