В Нур-Султане определены места для мирных собраний и шествий

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - На портале Открытые НПА на публичном обсуждении до 19 июня находится проект решения столичного маслихата об определении специализированных мест для организации и проведения мирных собраний, передает Kazakhstan Today.

Согласно решению маслихата города Нур-Султана, определены следующие специализированные места для организации и проведения мирных собраний на территории города Нур-Султана: сквер на пересечении улицы А. Пушкина и проспекта Ш. Кудайбердіулы; площадь у здания цирка "Столичный"; площадка в квадрате проспектов Женіс, Абая, улиц Т. Бигельдинова и Желтоксан.

Также предлагается утвердить следующий маршрут следования для проведения демонстраций и шествий: от Аллеи писателей по проспекту Абая до сквера на пересечении улицы А. Пушкина и проспекта Ш. Кудайбердіулы.

Проведение пикетирования запрещается: в местах массовых захоронений; на объектах железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта и прилегающих к ним территориях; на территориях, прилегающих к организациям, обеспечивающим обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения; на территориях, прилегающих к резиденциям президента Республики Казахстан, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы; на территориях, прилегающих к опасным производственным объектам и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности; на магистральных железнодорожных сетях, магистральных трубопроводах, национальной электрической сети, магистральных линиях связи и прилегающих к ним территориях.

Решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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