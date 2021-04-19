В Нур-Султане ожидается резкое понижение температуры

НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 18 апреля ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 19 апреля ночью и утром ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололед. Ветер северный, северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-7, днем до 0-2 мороза.

19 апреля в Акмолинской области ожидается ветер северный, северо-восточный, ночью на большей части 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

19 апреля в Мангистауской области местами ожидается туман.

19 апреля в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гроза. Местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

19 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный ночью 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

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