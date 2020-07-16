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В Нур-Султане перекроют две улицы

15.07.2020, 15:39 5158
В Нур-Султане перекроют две улицы
Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане улица Бабатайулы частично, улица Дуйсенбаева полностью перекрыты до 18 июля, передает Kazakhstan Today.
 
В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ по улице Бабатайулы на участке от улицы Алмалык до улицы Тлендиева, сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. С 15 по 25 июля планируется частичное перекрытие движения.
 
Кроме того, с 15 по 18 июля планируется полное перекрытие движения по улице Дуйсенбаева на участке от улицы Аспара до улицы Герцена.
 
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах.
 

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