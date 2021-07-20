В Нур-Султане перекроют движение по одной из улиц

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НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции Нур-Султана в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Гейдара Алиева, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с ремонтными работами с 19 по 25 июля будет частично перекрыто движение для транспорта на участке улицы Гейдара Алиева от улицы Аскара Токпанова до улицы Белжайлау, сообщает официальный сайт акимата города.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении транспортного управления.

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