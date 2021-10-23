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В Нур-Султане перекроют участок транспортной развязки на пересечении проспектов Аль-Фараби и Кошкарбаева

22.10.2021, 17:40 63748
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане временно перекроют участок транспортной развязки на пересечении проспектов Кошкарбаева и Аль-Фараби, до улицы Иманак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках расширения проезжей части проспекта Аль-Фараби, на участке от транспортной развязки, расположенной на пересечении проспектов Кошкарбаева и Аль-Фараби, до улицы Иманак (жилой массив Железнодорожный), будут проводиться работы по расширению железнодорожных путей. В этой связи с 25 по 28 октября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на указанном участке", - сообщает официальный сайт городского акимата.

 
Жителям и гостям столицы рекомендовано заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
 

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МВД предупреждает водителей об ухудшении погоды

22.10.2021, 21:21 96661
МВД предупреждает водителей об ухудшении погоды
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В ближайшие дни на территории республики ожидается похолодание, а также усиление ветра, на дорогах возможна гололедица, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Предупреждение об ухудшении метеоусловий направлено руководителям территориальных подразделений полиции, сообщает Polisia.kz
 
Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заблаговременно планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий. Обращать внимание на сообщения службы спасения, при ухудшении погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов, при необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта. 
 

С наступлением осеннее-зимнего периода вождение становится более опасным, в это время года важно быть предельно внимательным и осторожным. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге", - напомнили в ведомстве. 

 
Напомним, в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода на выходных обещает быть по-осеннему переменчивой: на большую часть территории Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана, которые обусловят постепенное повышение температуры воздуха. При этом на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина северного циклона, вызывая понижение температуры воздуха. 
 

Туман и гололед ожидаются в субботу в Казахстане

22.10.2021, 18:07 132949
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Нур-Султане 23 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 17-22 метра в секунду, сообщает "Казгидромет".
 
На юге и востоке Алматинской области ночью и утром ожидается туман.
 
На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В западной части и в горных районах области ожидается ветер юго-западный, 15-20, порывы до 23 метров в секунду.
 
В Атырауской области ночью и утром ожидается туман.
 
На территории Актюбинской области в субботу ожидается юго-западный ветер, на востоке области - порывы ветра 15-20 метров в секунду.
 
В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, на севере, востоке 23-28 метров в секунду, порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду и более. Ночью на севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. 

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
На территории Павлодарской области сохраняется ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем на западе области порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

На севере Кызылординской области ожидается туман.
 

Аферисты пытались заработать на трагедии в Атырау

22.10.2021, 17:45 141616
АТЫРАУ. 22 ОКТЯБРЯ - В Сети сбор средств для похорон девочки, упавшей с шестого этажа в Атырау, открыли аферисты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

21 октября в управление полиции города Атырау обратилась 43-летняя гражданка с заявлением о распространении в социальных сетях недостоверной информации о том, что неизвестный собирал средства на похороны дочери, которая погибла в результате падения из окна", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество) Уголовного кодекса РК. Ведется розыск подозреваемого.
 
 

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