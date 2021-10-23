В Нур-Султане перекроют участок транспортной развязки на пересечении проспектов Аль-Фараби и Кошкарбаева

НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В Нур-Султане временно перекроют участок транспортной развязки на пересечении проспектов Кошкарбаева и Аль-Фараби, до улицы Иманак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках расширения проезжей части проспекта Аль-Фараби, на участке от транспортной развязки, расположенной на пересечении проспектов Кошкарбаева и Аль-Фараби, до улицы Иманак (жилой массив Железнодорожный), будут проводиться работы по расширению железнодорожных путей. В этой связи с 25 по 28 октября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на указанном участке", - сообщает официальный сайт городского акимата.
Жителям и гостям столицы рекомендовано заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.