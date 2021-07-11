В Нур-Султане перекроют участок улицы Куляш Байсеитовой

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Куляш Байсеитовой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с проведением ремонта с 10 по 27 июля будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Куляш Байсеитовой - от улицы Конституции до улицы Фахда бен Абдулазиза, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении транспортного управления.

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