В Нур-Султане перекрыты улицы Жубанова и Бигельдинова

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Ряд улиц перекрыт в Нур-Султане с 23 по 25 августа в связи с проведением дорожно-строительных работ, передает Kazakhstan Today.

В рамках среднего ремонта ведутся работы по улице Бигельдинова на участке от проспекта Сарыарка до проспекта Женис. В этой связи с 23 по 25 августа планируется полное перекрытие движения.

Также ведутся дорожно-строительные работы по улице Жубанова на участке от проспекта Абая до тупика. В этой связи в аналогичный период будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств, сообщили в столичном акимате.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - отметили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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