В Нур-Султане почтили память воинов-афганцев

Как сообщили в пресс-службе Министерстве обороны РК, участие приняли ветераны войны в Афганистане, представители оборонного ведомства и других силовых структур, воспитанники Военного колледжа Министерства обороны имени Героя Советского Союза, Халык Кахаhманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.
Афганистан - не просто страница нашей истории. Это - символ выполнения воинского долга, стойкости и мужества солдат, силы веры и патриотизма. Мы всегда будем чтить память о тех, кто мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг", - отметил в своем выступлении ветеран войны в Афганистане, заместитель начальника департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Мукан Дюсекеев.
В настоящее время в Казахстане живут более 15 тысяч участников войны в Афганистане.
Памятное мероприятие организовано Общественным объединением "Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане", Министерством обороны и акиматом города Нур-Султана.
Ранее сообщалось, что алматинцы возложили цветы к Монументу независимости.