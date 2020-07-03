Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане проводятся рейды по соблюдению карантинного режима, передает Kazakhstan Today.
Волонтеры городского штаба совместно с полицией и сотрудниками СЭС в ходе рейда выявили заведения, где в нарушение режима карантина клиентам предлагают кальян", - сообщили в пресс-службе столичного акимата.
Данные места отдыха привлечены к административной ответственности.
Ранее заведениям было дано предписание о запрете кальяна. Но нарушения есть, это создает опасность заражения инфекцией. Совместно с санврачами и полицейскими мы выходим в рейды", - рассказал волонтер Акулан Тастемир.
В случае несоблюдения санитарных норм объекты будут закрыты.
В столице сохраняется режим карантина. Гражданам необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию", - добавили в ведомстве.
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