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В Нур-Султане проводятся рейды по соблюдению карантинного режима

02.07.2020, 17:29 10045
В Нур-Султане проводятся рейды по соблюдению карантинного режима
Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане проводятся рейды по соблюдению карантинного режима, передает Kazakhstan Today.
 

Волонтеры городского штаба совместно с полицией и сотрудниками СЭС в ходе рейда выявили заведения, где в нарушение режима карантина клиентам предлагают кальян", - сообщили в пресс-службе столичного акимата.

 
 Данные места отдыха привлечены к административной ответственности. 
 

Ранее заведениям было дано предписание о запрете кальяна. Но нарушения есть, это создает опасность заражения инфекцией. Совместно с санврачами и полицейскими мы выходим в рейды", - рассказал волонтер Акулан Тастемир. 

 
В случае несоблюдения санитарных норм объекты будут закрыты.
 

В столице сохраняется режим карантина. Гражданам необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию", - добавили в ведомстве.

 

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