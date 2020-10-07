В Нур-Султане ребенок случайно уехал от родителей на автобусе

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане полицейские благополучно передали родителям мальчика, случайно уехавшего на автобусе, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в субботу. Около 15.00 женщина с 8-летним мальчиком стояли на остановке по улице Сатпаева. В момент, когда мама отвлеклась на минутку, мальчик забежал в открытую дверь подъехавшего маршрутного автобуса №31 и уехал. Взволнованная и испуганная мама сразу позвонила в полицию.

При отработке района инспекторами видеонаблюдения Центра оперативного управления был установлен автобус, который двигался в сторону вокзала, автопатрулю были переданы ориентировки. Подъехавшими сотрудниками полка патрульной полиции на остановке "Даулет" в автобусе был обнаружен мальчик, который спал на заднем сиденье. Благодаря оперативным и слаженным действиям ребенок был благополучно найден и возвращён родителям", - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

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