В Нур-Султане руководители СМИ подписали хартию по выборам

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Члены Клуба главных редакторов подписали хартию о приверженности этическим нормам при информационном освещении избирательной кампании по внеочередным выборам президента РК, передает Kazakhstan Today.

"Влияние СМИ в период выборов всегда очень велико. Но во всех странах мира СМИ подписывают аналогичные хартии, который носят необязательный, но этический характер. Таким образом поддерживаются самые главные принципы - объективность, профессионализм, справедливость, проверка вопросов. Самое главное - чтобы это не несло в себе вред ни кандидатам, ни обществу, и проходило на законных основаниях", - сказал вице-президент Клуба главных редакторов Марат Башимов.

В документе говорится, что главными целями хартии являются: содействие полной реализации избирательных прав граждан посредством профессионального, объективного и оперативного отражения СМИ всех этапов избирательного процесса - о деятельности центральной и других избирательных комиссий, основных этапах избирательной кампании, кандидатах в президенты и их предвыборных акциях, процедуре, ходе и подведении итогов голосования; предоставление равного доступа к СМИ всем зарегистрированным кандидатам в президенты РК в полном соответствии с действующим законодательством РК; обеспечение адекватного, полного и достоверного информирования отечественными СМИ о ходе избирательного процесса и его результатах, а также программах, политических позициях и взглядах, деятельности всех кандидатов в президенты и их избирательных штабов; противодействие распространению в СМИ непроверенной и недостоверной информации, касающейся любых вопросов организации, проведения и результатов избирательной кампании, в том числе и при публикации результатов опросов общественного мнения, отражающих электоральные предпочтения избирателей.

Всего в хартии прописано 6 пунктов.

Также в хартии говорится, что средства массовой информации, журналисты и представители неправительственных организаций, присоединившиеся и подписавшие настоящую хартию, заявляют о своей приверженности следующим принципам при освещении досрочных президентских выборов: 1) неукоснительному соблюдению законодательства РК, норм профессиональной этики и правил поведения журналистов; 2) объективности и беспристрастности в подготовке и публикации материалов о кандидатах в президенты, их программах и деятельности в период избирательной кампании; 3) тщательной проверке источников информации, касающейся избирательного процесса и позиций кандидатов в президенты, особенно, если они вызывают сомнения, а также недопущению публикации материалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов в президенты; 4) следованию установленному порядку и условиям проведения и публикации социологических опросов, в том числе их обнародование в обязательном порядке сопровождать напоминанием для аудитории о том, что это лишь фиксация состояния общественного мнения на конкретную дату, а не абсолютные показатели результатов предстоящего дня голосования; 5) отказу от публикации и распространению материалов о результатах опросов общественного мнения, прогнозов результатов избирательной кампании и других электоральных исследований не менее чем за 5 дней до выборов и в день голосования; 6) проведению четкого и однозначного различия между информационными сообщениями и агитационными публикациями в поддержку кандидатов в президенты, пишет МИА "Казинформ"

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