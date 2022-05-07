В Нур-Султане трех сотрудников детского сада уволили из-за грубого обращения с ребенком

АЛМАТЫ. 6 МАЯ - На внеочередной, XIX сессии маслихата утвержден состав общественного совета Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в выборах приняли участие порядка 200 человек. Выборы в состав общественного совета проведены рабочей группой, которая организовала собеседования с каждым из кандидатов.

Стоит отметить, что маслихатом города впервые в республике выборы в общественный совет проведены интерактивно. Так, для обеспечения открытости и транспарентности все собеседования и заседания рабочей группы по формированию общественного совета транслировались в прямом эфире на YouTube-канале Almaty.tv и на YouTube-, Aitube-каналах маслихата. Наряду с этим на всех заседаниях рабочей группы и на собеседованиях присутствовали независимые наблюдатели.

В целом новый состав общественного совета III созыва обновился более чем на 60%. Качественный анализ нового состава выглядит следующим образом: средний возраст членов общественного совета омолодился на 11 лет, до 47 лет. В сравнении с прошлым созывом количество молодежи возросло с 5,1 до 25,7%, а доля женщин увеличилась до 33,3%. В целом костяк совета состоит из представителей НПО и СМИ, количество которых составило более половины от общего числа членов совета, также возросла доля представителей сферы образования. Помимо этого в новый состав общественного совета вошли многодетные матери и кандасы.

Всего в обновленный состав вошло 39 человек, 36 из которых - представители гражданского общества. Необходимо отметить, что согласно законодательству количество членов представителей государственных органов может составлять 1/3, при этом было принято решение расширить квоту для представителей гражданского сектора и общественности до 36 человек.

Состав нового общественного совета и резервистов будет размещен на сайте маслихата города.

Также на сессии депутаты утвердили присвоение улицам Алатауского, Бостандыкского и Медеуского районов мегаполиса имен выдающихся деятелей в сфере культуры и науки, государственных деятелей, внесших вклад в развитие Казахстана и поддержку соотечественников за рубежом.

Среди них такие видные деятели и знаменитости, как первый чемпион-казах Олимпийских игр - Жаксылык Ушкемпиров, композитор Каршыга Ахмедиярулы, академик и композитор Газиза Ахметкызы, народная артистка Казахской ССР Роза Умбеткызы, акын и публицист Машхур Жусип, археолог, этнолог и востоковед Лев Гумилев и другие видные деятели. Также одной из улиц присвоено имя выдающегося политического деятеля и экс-премьер-министра Турции Аднану Мендересу, который в период своей деятельности оказывал помощь нашим соотечественникам, переехавшим в середине ХХ века в Турцию.

Также депутаты Алматинского маслихата обсудили решение президента о проведении референдума 5 июня и выразили единую поддержку данной инициативе главы государства.

Помимо этого на сессии были внесены изменения в состав региональной комиссии Алматы по вопросам занятости населения. Задачами комиссии является содействие занятости населения, обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере занятости.