В Нур-Султане улучшилась эпидемиологическая ситуация

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НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В столице отмечается улучшение эпидемиологической ситуации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила на онлайн-брифинге исполняющая обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города Алия Рустемова, количество зарегистрированных новых случаев КВИ в городе по сравнению с августом уменьшилось почти в 3 раза. Количество поступлений в ковидные стационары города по сравнению с предыдущим месяцем также снизилось.

За последнюю неделю количество новых зарегистрированных случаев КВИ составляет в среднем 470 случаев в сутки (в первой декаде августа составляло более 1300). За последние сутки зарегистрировано 384 новых случая. Соответственно снизилось количество поступлений в стационары с 320 в начале августа до 120 на сегодня", - проинформировала она.

По словам Рустемовой, на сегодня загруженность инфекционных стационаров составляет 41%.

Количество больных в реанимационных отделениях также уменьшилось, на сегодня таких пациентов 153, из них на ИВЛ 33. В летний период реанимационные койки занимали от 230 и выше пациентов. Чтобы уровень заболеваемости снова не увеличился, главное - соблюдать все санитарные требования и придерживаться карантинных мер", - добавила спикер.

Снизилась и нагрузки на скорую помощь. Если летом количество обращений на станцию скорой помощи доходило до 4 тысяч в сутки, сейчас уже 2400. Меньше вызовов по поводу КВИ - 100-120 по сравнению с летом - 300-350 вызовов в сутки.

В управлении также рассказали, что среди желающих получить вакцину против КВИ все чаще можно встретить учащихся 3-4 курсов колледжей и студентов вузов.

В целом по городу отмечаются положительные темпы вакцинации, граждане все больше проявляют свою гражданскую позицию и пополняют ряды вакцинированных. Сейчас за прививкой охотно стали идти и студенты вузов и 3-4 курсов колледжей. Старшее поколение также не отстает от молодых и идет на вакцинацию в целях защиты себя от заражения", - рассказала Рустемова.

По её данным, на сегодня в столице 1 компонентом провакцинированы 407 тысяч человек, то есть 63% населения.

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