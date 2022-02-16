В Нур-Султане ветеранам Второй мировой войны выплатят по миллиону тенге ко Дню Победы

НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - АО "Казпочта" в 2021 году, проанализировав мировой опыт курьерских служб и понимая необходимость увеличения доходов почтальонов и водителей-курьеров общества, приняло решение о запуске пилотного проекта "Наши люди", который подразумевает перевод сотрудников на сдельную оплату труда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принцип проекта - каждый курьер получает оплату в зависимости от выполненного фактического объема работы, сообщает пресс-служба АО "Казпочта".

В июне 2021 года по данному принципу стали работать водители-курьеры, которые получают оплату на 19% выше, чем было ранее (в среднем 156 тысяч тенге).

Учитывая этот положительный опыт, было принято решение о переводе с 1 сентября 2021 года на аналогичный принцип оплаты почтальонов для повышения их дохода и увеличения качества оказываемых услуг. Всего в компании было переведено 715 штатных единиц.

Как отметили в компании, до внедрения проекта почтальоны в регионах получали среднюю заработную плату в размере порядка 70 тысяч тенге в месяц. На сегодняшний день один почтальон получает в среднем 90 тысяч тенге. Таким образом, как ежемесячные, так и годовые доходы 70% пеших курьеров выросли на 28,6%.

К примеру, если ранее среднегодовой доход почтальона составлял 1 млн. тенге, то в 2022 году данный показатель составит 1 млн 250 тыс. тенге, что на 25% выше. В частности, 43% курьеров получают ежемесячную оплату в размере от 80 до 100 тысяч тенге, 16% - от 100 до 130 тысяч тенге, 8,5% -от 130 до 240 тысяч тенге", - сообщили в АО "Казпочта"

Исходя из международного опыта курьерских организаций, сдельная оплата труда показывает высокую эффективность.

В отличие от частных курьерских служб, работающих в Казахстане, АО "Казпочта" как социально ориентированная организация выплачивает курьерам гарантированную постоянную часть.

В Павлодарском областном филиале АО "Казпочта" до внедрения проекта средняя заработная плата составляла 67 тыс. тенге, тогда как с 1 февраля 2022 года этот показатель составляет 104 тыс. тенге в месяц", - сообщили в пресс-службе АО "Казпочта"

В компании подчеркнули, что на сдельную оплату труда в АО "Казпочта" не могут быть переведены сотрудники предпенсионного возраста и социально уязвимые работники.

Напомним, работники филиалов "Казпочты" Павлодарской области недавно обратились в Nur Otan и рассказали о том, что получают в месяц меньше минимальной заработной платы - около 45 тысяч тенге.