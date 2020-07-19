Нур-Султан. 18 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане владельцы 11 аптек привлечены к ответственности за спекуляцию медикаментами, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 17 июля 2020 года выявлены 30 аптек, реализующих лекарственные препараты по завышенным ценам, а также незарегистрированных медикаментов в Республике Казахстан.

По рассмотренным материалам 11 правонарушителей (владельцы аптек) привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 426 (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий) КоАП в виде штрафа в размере 180 570 тенге на каждого", - рассказали в столичной прокуратуре.

К примеру, привлечены к ответственности ИП "Лайм Фарм", ИП "Асильбаева Д.А.", ТОО "Ансар-Фарм", ТОО "Medi Lab Smartpharma", ИП "Баязитова Ж.К.", ИП "Абдильбаева А.Т.", ИП "Мамаева А.К.", ИП "Сулейменова А.Ж.", ТОО "Базикова и ЮК", ТОО "Фарм-Бизнес Астана", ИП "Бермаханова К.Ш.".

При совершении в течение года повторного факта превышения установленных предельных цен ответственность наступает в виде приостановления действия лицензии на фармацевтическую деятельность от одного до шести месяцев.

По 19 аптекам проводится сбор и изучение материалов уполномоченным органом.

В отношении двух правонарушителей по фактам продаж не зарегистрированных в Казахстане лекарств материалы находятся на рассмотрении в суде по части 3 статьи 426 (Хранение, реализация, незарегистрированных, не разрешенных к применению лекарственных средств и медицинских изделий) КоАП", - добавили в прокуратуре.

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