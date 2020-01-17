Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане закрылся автопарк №2, передает Kazakhstan Today.

С 14 января 2020 года автобусный парк №2 прекратил свою деятельность", - сообщил в Facebook председатель правления ТОО "Астана LRT" Бекмырза Игенбердинов.

Он уточнил, что автопарк обслуживал четыре городских социально значимых маршрута: №4, 4А, 17, 44. На них трудились 72 водителя.

Руководство автопарка обязано по действующему законодательству уведомить сотрудников как минимум за месяц о прекращении основной деятельности. Однако ни мы, ни работники предприятия не знали о решении ликвидировать деятельность. Сегодня была организована рабочая встреча с водителями автобусного парка №2", - проинформировал он.

По словам Игенбердинова, в ходе встречи выяснилось, что водители уже более двух месяцев не получают заработную плату. Многим нужно платить за съемную квартиру и выплачивать кредиты, для них остро стоит вопрос трудоустройства и получения отработанных денег.

Для решения данной проблемы мы им порекомендовали обратиться в государственный уполномоченный орган. Вместе с тем по согласованию с руководством других автобусных парков было принято решение трудоустроить обратившихся водителей на работу. Однако следует помнить, что есть определенные критерии и требования, которым они должны соответствовать. Если водители пройдут тестирование на знание Правил дорожного движения, то все они будут приняты в штат в другие автобусные парки. Опытные, профессиональные сотрудники всегда востребованы и ценны, и мы обязательно окажем содействие в их трудоустройстве", - заключается в сообщении.

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