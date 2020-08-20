В партии Nur Otan определили обязанности и полномочия наблюдателей за праймериз

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек сообщил об участии наблюдателей в праймериз, передает Kazakhstan Today.

Одним из неотъемлемых атрибутов прозрачности и легитимности любого выборного процесса является участие независимых наблюдателей. Поэтому нами на основе широкого обсуждения с партийцами в регионах утверждены правила, определяющие обязанности и полномочия наблюдателей. Так, наблюдателем может стать доверенное лицо кандидата (член партии). В день голосования он имеет право наблюдать за процедурой подсчета голосов и оформления итогов на участке, сопровождать переносные урны, вносить рекомендации и обжаловать решения счетной комиссии, а также присутствовать при погашении неиспользованных бюллетеней. Разрешается вести фото- и видеозапись. При выявлении факта нарушения наблюдатель информирует членов счетной комиссии. В случае неустранения либо непредоставления обоснованного отказа он вправе обратиться с жалобой в территориальную и региональную комиссии партийного контроля", - написал Бауыржан Байбек на своей странице в Фейсбуке.

По его информации, при несогласии с результатами рассмотрения указанными инстанциями наблюдатель может направить жалобу в Центральный комитет партийного контроля по электронному адресу komek@nurotan.kz. ЦКП обязан вынести окончательное решение в течении двух дней. Также организована специальная горячая линия 8 (800) 080 4441.

Кроме того, для проведения онлайн-голосования нами совместно с отечественными IT-специалистами была разработана информационная система "Праймериз". Она предусматривает возможность вести подсчет голосов в режиме реального времени, исключая вероятность "вброса" или других неправомерных вмешательств в выборный процесс", - отметил зампред.

По его информации, только за первые два дня заявки на участие в праймериз подали 3209 граждан. Из них 1138 - это женщины, в том числе 48 - многодетные матери. 788 кандидатов - это молодые люди до 35 лет, 31 - граждане с особыми потребностями. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 1079 человек, то 2130 кандидатов - это самовыдвиженцы.

В целом на сегодня все необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов созданы. Как отметил в день старта праймериз лидер партии Нурсултан Назарбаев, главное - обеспечить прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников. Еще раз приглашаю всех принять участие в праймериз. До конца выдвижения и регистрации кандидатов осталось всего чуть больше недели", - написал Бауыржан Байбек.

Напомним, сейчас по всей стране идет выдвижение и регистрация кандидатов для участия во внутрипартийных праймериз Nur Otan , инициированных Елбасы, лидером партии Нурсултаном Назарбаевым.

Более подробно ознакомиться с правилами для наблюдателей можно в инструкции, размещенной на сайтах nurotan.kz и primaries.kz.

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