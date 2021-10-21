В Nur Otan потребовали провести ревизию всех объектов образования и здравоохранения

НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Проблемные вопросы в сфере строительства, ремонта и модернизации объектов образования и здравоохранения рассмотрели на заседании Комитета партийного контроля Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметили в пресс-службе партии, в текущем году предвыборной программой Nur Otan предусмотрено строительство 200 новых и модернизация 1000 действующих школ, однако, по мнению членов Комитета партийного контроля, имеются отдельные риски неисполнения республиканской и региональных дорожных карт.

Усилий одного Министерства образования и науки недостаточно. Активность должны проявить и акиматы. Сейчас отмечаются крайне низкие темпы освоения выделенных в текущем году бюджетных средств со стороны местных исполнительных органов", - сказала вице-министр Бибигуль Асылова.

Другой не менее важной задачей, обозначенной в предвыборных обещаниях партии, является строительство и ремонт объектов здравоохранения.

Согласно выводам рабочей группы Комитета партийного контроля, в настоящее время практически во всех регионах имеются проблемы нецелевого использования средств, выделяемых на строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов образования и здравоохранения.

Отмечены факты некачественного планирования, а также проектирования строящихся и ремонтируемых объектов образования и здравоохранения, отсутствия эффективного контроля качества строительства, необоснованного завышения сметной стоимости, оплаты за невыполненные объёмы работ, обучения детей в аварийных зданиях и т.д.

По итогам заседания Комитет партийного контроля обязал Минобразования и Минздрав в срок до 1 декабря провести полную ревизию всех имеющихся учреждений образования и здравоохранения в каждом регионе, пересмотреть методику финансирования строительства и утвердить для строящихся в рамках ГЧП объектов государственные типовые стандарты и проекты.

Кроме того, Министерству образования и науки до 15 ноября рекомендовано проанализировать и направить в акиматы результаты мониторинга интернатных учреждений с указанием выявленных проблем, разработать детальный план строительства и ремонта интернатных учреждений на 2021-2025 годы, содержащий конкретные сроки и пути решения данных проблем по каждому интернату.

Региональным филиалам партии необходимо провести тщательный анализ реализации проектов в сфере строительства и ремонта социальных объектов. В случае выявления фактов нарушений, применить к виновным ответственным лицам - членам партии меры партийного взыскания", - резюмировал председатель Комитета Артур Платонов.

По информации пресс-службы партии, за допущение фактов неэффективного расходования бюджетных средств к мерам партийного взыскания в виде выговора будут привлечены руководитель управления здравоохранения Алматинской области Умирзак Ниязбеков, руководитель управления образования Кызылординской области Акзира Касымова и руководитель управления здравоохранения Сабит Пазилов, в виде замечания - руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова и аким Костанайского района Жансултан Таукенов.

За несвоевременное предоставление официальной информации по запросу Комитета партийного контроля предупреждение будет вынесено руководителю аппарата акима Павлодарской области Нурлану Дюсимбинову и руководителю аппарата акима Актюбинской области Кайрату Раимкулову.