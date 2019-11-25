Система Orphus

В Nur Otan продолжают рассказывать об активных членах объединения в рамках нового проекта "Один из нас" (ВИДЕО)

21.11.2019, 11:13 18685
В Nur Otan продолжают рассказывать об активных членах объединения в рамках нового проекта "Один из нас" (ВИДЕО)
Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - В партии "Nur Otan" продолжают рассказывать о наиболее активных членах политического объединения в рамках нового интернет-проекта "Один из нас", передает Kazakhstan Today.
 
Татьяна Ищенко – член партии "Nur Otan" и директор общественного фонда "Жас дарын" в марте 2011 года впервые распахнула двери своего фонда для детей с особыми потребностями в 5 населенных пунктах Бурлинского района Западно-Казахстанской области.
 
"Особенные дети - наши общие дети. Мы должны дать им шанс для нормального развития. Помогая им сегодня, мы обеспечиваем для них счастливое завтра, создавая условия для равных возможностей", - делится Татьяна Германовна. 

 
Центры работают за счет благотворительной помощи членов фракции партии "Nur Otan", госсоцзаказа и спонсоров. 
 
Ежегодно на бесплатной основе здесь обучаются более 170 воспитанников. Помощь в виде одежды, обуви, продуктов питания оказывается более чем 300 детям. Благотворительными акциями на лечение и реабилитацию охвачено более 50 детей. 
 
Стоит отметить, что оказание помощи людям с особыми потребностями является неотъемлемой частью работы партии "Nur Otan". В рамках партийного проекта "Кедергісіз Келешек", инициированного по поручению Елбасы, Председателя партии Нурсултана Назарбаева принято уже 78 поправок в законодательство по вопросам защиты прав граждан с особыми потребностями, пересмотрены СНиПы, через ярмарки вакансий трудоустроено более 34 тыс. человек. Совместно с корпоративным фондом "Болашак" в общеобразовательных школах по всей стране открыто 38 кабинетов поддержки инклюзии.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая