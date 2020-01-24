В "Нур Отане" рассказали о подвиге сельского учителя из Западного Казахстана

Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Учитель истории из села Юбилейное Западно-Казахстанской области спас детей, но из-за его скромности известно об этом стало только спустя полтора года, передает Kazakhstan Today.

Наш сегодняшний герой - сельский учитель истории, член партии " Nur Otan " Миржан Бейбитулы. О том, как педагог средней школы села Юбилейное Западно-Казахстанской области спас детей, мы совершенно случайно узнали от его односельчанина Адилета Орынбасарова. По словам Адилета, 1 июня 2018 года его дочь вместе с двумя подругами пошла купаться. Увлекшись, девочки не заметили, как оказались в воде выше собственного роста. Услышав крики о помощи, проходивший мимо Миржан Бейбитулы, не раздумывая, бросился в воду. Вытащив на берег двух девочек, он долго искал утонувшую Жасмин. Потерявшая сознание девочка пришла в себя только после оказания первой помощи", - сообщает пресс-служба партии "Nur Otan".

Миржан Бейбитулы оказался настолько скромным человеком, что до сих пор предпочитает умалчивать о своем поступке. А вот родители детей даже спустя полтора года со слезами на глазах рассказывают о случившемся, выражая благодарность учителю за его храбрость.

Коллеги Миржана говорят, что помогать детям, прививать им знания - это его призвание. До этого он несколько лет работал в областной школе-интернате для детей с нарушением зрения. Еще со школьных лет он увлекался историей, а после окончания вуза вернулся в родную школу, где когда-то сам был учеником.

Я только недавно узнала от жителей про его подвиг, хотя это произошло в 2018 году. Коллегам он никогда об этом не говорил. Я его спросила недавно: Миржан Бейбитович, а почему вы ни разу не говорили, даже не упоминали? На это он лишь застеснялся. Но я думаю, что у героизма нет срока давности", - подчеркнула директор школы Гульдарига Амандыкова.

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