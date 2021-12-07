В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение

По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 декабря западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман
Ночью 7 декабря на юге Костанайской области ожидается низовая метель, гололед. На севере области туман.
7 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-20 мороза, днем - с дальнейшим понижением.
7 декабря на севере Павлодарской области ожидается метель, гололед. Ветер западный, на северо-западе области порывы 18 метров в секунду.
7 декабря на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.
Ночью 7 декабря в северной половине Актюбинской области ожидается гололед, туман.
7 декабря на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, востоке области туман, гололед.
7 декабря в центре, 8-9 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.
7 декабря на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, в северной части области 15-20 метров в секунду.
7 декабря на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на юге области туман.
7-9 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, 8 декабря гололед. Днем 7, сутки 8-9 декабря ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20, днем 9 декабря порывы 23 метра в секунду.
Напомним, в ближайшие дни жители северных и восточных регионов Казахстана ощутят настоящее приближение зимы.