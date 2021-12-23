В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 23 декабря на востоке и юге Алматинской области ожидается туман. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный, 17-22 метра в секунду.
23 декабря на севере, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте днем 23 декабря ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
23 декабря на северо-западе и юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный, ночью на востоке, днем на юге области 15-20 метров в секунду.
23 декабря на юге, востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на востоке области 15-20 метров в секунду.
23 декабря на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный, на западе области 15-20 метров в секунду.
Ночью на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
23 декабря на западе, севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный, с переходом на восточный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
23 декабря на севере и в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Сохраняется ветер северо-западный, западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду.
23 декабря на северо-западе, западе Восточно-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер юго-восточный, на западе, юго-востоке, в центре области 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.
23 декабря в Павлодарской области ожидаются на севере метель, на юге, востоке области туман, гололед.
В Нур-Султане 23 декабря временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
23 декабря на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, на западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.