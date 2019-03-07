В одном из магазинов Актау обнаружили тела мужчины и женщины

Актау. 20 декабря. Kazakhstan Today - В одном из магазинов в 28-м микрорайоне Актау обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями, передает Kazakhstan Today.





"Семейная пара, чьи тела были найдены, арендовали помещение магазина в 28-м микрорайоне. Предположительно, 16 декабря, находясь в магазине после закрытия, мужчина нанес более 20 ножевых ранений своей жене, после чего покончил жизнь самоубийством", - сообщает Lada.kz .





В департаменте полиции прокомментировали данный инцидент.





Около 10.45 на пульт дежурного 102 поступило сообщение о найденных телах в бытовом помещении магазина "Гульнар". На телах мужчины и женщины были зафиксированы ножевые ранения. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщили в полиции.





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