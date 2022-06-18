В одном из микрорайонов Алматы в 2021 году 17 человек скончались до приезда скорой помощи

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В микрорайоне Алатау Медеуского района Алматы до приезда скорой помощи скончались 17 человек в 2021 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прокуратурой города Алматы проведен анализ доступности скорой медицинской помощи и своевременного ее оказания населению разрастающегося микрорайона Алатау в Медеуском районе.

По правилам оказания скорой медицинской помощи в случаях, представляющих непосредственную угрозу жизни, требующих оказания немедленной медицинской помощи, бригада врачей должна прибыть до 10 минут с момента получения вызова. Однако, как установили прокуроры, ближайшая к микрорайону станция располагалась в 20 километрах, что зачастую с учетом заторов затягивало время приезда фельдшеров.

При этом анализ также показал, что в 2021 году 17 жителей указанного микрорайона скончались до прибытия кареты скорой помощи. Проблему со своевременным получением гарантированной медпомощи жители поднимали на встрече акима и прокурора Медеуского района с населением", - сообщили в прокуратуре города.

Уточняется, что в настоящее время в Алатау проживают около 18 тысяч граждан, к нему также присоединены ряд садоводческих товариществ Алматинской области.

Прокуратурой Медеуского района в уполномоченный орган внесен акт прокурорского надзора для решения данной проблемы. По результатам его рассмотрения в микрорайоне Алатау открыта отдельная подстанция скорой помощи, а также создана специальная комиссия для расследования причин смерти 17 человек.