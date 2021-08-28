В одном из районов Алматы на четыре дня отключат горячую воду

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АЛМАТЫ. 27 АВГУСТА - С 31 августа по 3 сентября будет перекрыта подача горячей воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории Турксибского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", отключения коснуться домов, расположенных в контуре улиц:

- Монтажная - Баймагамбетова - Федосеева;

- Казакпаева - Кожедуба - Суюнбая - Белякова;

- Орджоникидзе - Хабарвоская - Таштитова - Свердлова;

- Щелково - Элеваторская - Суюнбая.

Ограничения вводятся из-за необходимости проведения плановых работ на газопроводе среднего давления, от которого получают топливо котельные, снабжающие теплоэнергией этот сектор.

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