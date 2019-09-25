В одной из больниц Западного Казахстана выявлены нарушения правил обращения свыше 1,6 тыс. ампул лекарственных средств, содержащих наркотики

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Полицией Казахстана проведен очередной этап оперативно-профилактического мероприятия "Допинг" с целью выявления и пресечения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков, психотропов и прекурсоров, передает Kazakhstan Today.



Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе 5 дней операции проверке подверглись 82 субъекта, осуществляющих деятельность в этой сфере, в числе которых аптеки, лечебно-профилактические учреждения и промышленные предприятия. Полицейскими выявлено 21 уголовное правонарушение в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, из которых 20 фактов нарушения правил обращения с наркотическими средствами.



"В Западно-Казахстанской области в одной из больниц выявлены нарушения правил обращения свыше 1,6 тыс. ампул лекарственных средств, содержащих наркотики", - сообщили в МВД.



В этой же области при проверке деятельности одного из ТОО выявлены нарушения норм лицензирования, в результате ограничен оборот 93 тонн соляной кислоты до их устранения.



Также в ходе операции из оборота в медицинских объектах изъято более 3,7 тыс. таблеток и ампул наркотических средств, психотропных препаратов.



Выявлено 36 административных правонарушений, 17 из которых - безрецептурный отпуск кодеиносодержащих лекарственных препаратов, отпускаемых исключительно по рецептам. За это правонарушение предусмотрен штраф от 70 МРП для физических лиц и от 100 МРП для должностных.



Особое внимание при проведении операции уделено пресечению фактов сбыта, контрабанды и хранения наркотиков в особо крупном размере.



За дни операции "Допинг" выявлено 61 наркопреступление, в том числе 28 фактов сбыта, 29 хранения наркотиков в особо крупном размере и 4 факта их контрабанды.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства