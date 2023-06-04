В отношении авиакомпании SCAT возбуждено административное дело - КГА

27 мая на рейс Костанай - Анталья не пустили семью с ребенком с особенными потребностями

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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом гражданской авиации МИИР РК возбуждено административное производство в отношении авиакомпании SCAT за нарушение статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях по причине снятия пассажиров с рейса VSV-5280 по маршруту Костанай - Анталья.





Инцидент произошел 27 мая в аэропорту Костаная, когда на борт самолета не пустили семью с особенным ребенком.





Отмечаем, что соблюдение этичных норм при обслуживании всех категорий пассажиров, в том числе пассажиров с ограниченными возможностями, должно быть приоритетом в работе казахстанских авиакомпаний. Нарушение данных требований является недопустимым и неприемлемым", - сообщили в комитете.





По информации авиакомпании SCAT, пассажиру возмещен понесенный материальный ущерб, в ближайшее время пассажиры планируют перелет в соответствии с предложенной туристической путевкой. В отношении сотрудников авиакомпании SCAT, допустивших административное правонарушение, будут приняты меры дисциплинарного характера.





Авиакомпания SCAT будет привлечена к административной ответственности согласно действующему законодательству Республики Казахстан", - отметили в КГА.