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В отношении жителя Алматы полиция проводит расследование по факту разжигания межнациональной розни

20.02.2019, 14:07 65395
Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - В отношении жителя Алматы полиция проводит расследование по факту разжигания межнациональной розни, передает Kazakhstan Today.
 
"Департамент полиции города Алматы информирует о проведении досудебного расследования в отношении гражданина Б., который посредством социальных сетей систематически распространяет видео со своим монологом, вызывающим межнациональное разногласие в обществе. Его действия квалифицируются статьей 174 УК РК (Разжигание межнациональной розни). Производство по уголовному делу осуществляет Следственное управление ДП города Алматы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы. 
 
По данным ведомства, назначены соответствующие экспертизы. 
 

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