В Павлодаре отец выбил сыну два зуба за баловство

ПАВЛОДАР. 2 НОЯБРЯ - В Павлодаре отец избил детей за баловство, при этом одному из них он выбил два зуба. Полиция начала расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В полицию за помощью обратилась 36-летняя жительница города Павлодара о том, что 28 октября муж избил детей: сына шести лет и дочь семи лет. При этом у сына выбил два зуба. Прибывшими на вызов сотрудниками полиции установлено, что супруга была на работе. Дети, оставшиеся дома с отцом, баловались, выбегали на балкон и на замечания отца не реагировали. Чтобы "успокоить" детей, мужчина, долго не думая, пустил в ход кулаки", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
В пресс-службе отметили, что по приезде матери, главы семейства дома не было, он ушел на работу. Мать незамедлительно обратилась за медицинской помощью для детей в больницу.
Обстановка в семье не всегда бывает благополучной. Выяснение отношений, семейные неурядицы перерастают в конфликты, порой в ход идут кулаки. Не секрет, что чаще всего от домашнего или бытового насилия, в силу своей физической слабости и материальной зависимости, страдают женщины и дети. Причем под такого рода насилием понимается не только рукоприкладство, но и психологическое, экономическое и другого вида давление, как со стороны супруга, так и остальных родственников. А иногда взрослые, не вынося шалости детей, разбираются с ними при помощи кулаков", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данному факту в отношении отца семейства возбуждено досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы. На момент проверки отец находится вне семьи.
Ранее сообщалось, что в Уральске родной отец несколько лет насиловал свою дочь.