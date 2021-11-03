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В Павлодаре отец выбил сыну два зуба за баловство

02.11.2021, 17:40 65098
ПАВЛОДАР. 2 НОЯБРЯ - В Павлодаре отец избил детей за баловство, при этом одному из них он выбил два зуба. Полиция начала расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В полицию за помощью обратилась 36-летняя жительница города Павлодара о том, что 28 октября муж избил детей: сына шести лет и дочь семи лет. При этом у сына выбил два зуба. Прибывшими на вызов сотрудниками полиции установлено, что супруга была на работе. Дети, оставшиеся дома с отцом, баловались, выбегали на балкон и на замечания отца не реагировали. Чтобы "успокоить" детей, мужчина, долго не думая, пустил в ход кулаки", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
В пресс-службе отметили, что по приезде матери, главы семейства дома не было, он ушел на работу. Мать незамедлительно обратилась за медицинской помощью для детей в больницу.
 

Обстановка в семье не всегда бывает благополучной. Выяснение отношений, семейные неурядицы перерастают в конфликты, порой в ход идут кулаки. Не секрет, что чаще всего от домашнего или бытового насилия, в силу своей физической слабости и материальной зависимости, страдают женщины и дети. Причем под такого рода насилием понимается не только рукоприкладство, но и психологическое, экономическое и другого вида давление, как со стороны супруга, так и остальных родственников. А иногда взрослые, не вынося шалости детей, разбираются с ними при помощи кулаков", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
По данному факту в отношении отца семейства возбуждено досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы. На момент проверки отец находится вне семьи.
 
 

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В Казахстане вступил в силу закон по установлению групп инвалидности детям с 7 лет

03.11.2021, 16:11 1810
В Казахстане вступил в силу закон по установлению групп инвалидности детям с 7 лет
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Законодательная норма по установлению групп инвалидности детям с 7 лет введена в действие в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Норма принята в рамках исполнения Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года в целях совершенствования законодательства по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные", - сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения РК. 

 

Детям-инвалидам, достигшим на дату введения в действие закона (24 октября 2021 года) возраста от 7 до 16 лет, установление группы инвалидности будет осуществлено однократно в автоматизированном режиме отделами медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) по экспертному заключению, вынесенному заочно на основании данных, имеющихся в акте (-ах) МСЭ и оценки степени ограничений жизнедеятельности, на период инвалидности, установленный ранее по категории "ребенок-инвалид". Таким образом, родителям/законным представителям, детям которых исполнилось 7 и более лет на дату вступления в силу закона, не нужно приходить в отделы МСЭ для установления группы инвалидности".

 
Данная мера позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.
 
При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснется более 30 тыс. детей с инвалидностью.
 

В Караганде 249 социально уязвимых семей не попали в очередь на жилье

03.11.2021, 14:04 26299
КАРАГАНДА. 3 НОЯБРЯ - 249 социально уязвимых семей из Караганды не попали в очередь на жилье на портале eGov, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из-за этого многие из них не смогли оформить льготную ипотеку, так как учет в базе госпортала - обязательное условие для участия в жилищной программе, сообщает aibatnews.
 

Мне сказали, что создадут специальную комиссию, которая будет собирать все данные о людях, которые выпали из очереди. Но уже прошло около месяца. Никто не позвонил этим жителям, и никто не собирал их данные", - сказала руководитель центра поддержки многодетных семей "Шанырак" Ляззат Кожахметова.

 
Местная жительница Гулим Кенесбай не может найти себя в списке на портале электронного правительства. Девушка имеет инвалидность и работает в нескольких местах. Она планировала оформить жилье под ипотеку.
 

Подать заявку я не могу, так как я состою в очереди именно в акимате, а в eGov меня нет. Вот главная проблема сейчас это. Я пошла в акимат города Караганды, написала заявление, они отсылают меня в ЦОН. В ЦОНе говорят, что это якобы техническая проблема", - говорит Гулим Кенесбай.

 
По ее словам, это продолжается около пяти месяцев.
 
Чиновники утверждают, что все дело в технической ошибке. Из-за нее не смогли перенести список из базы акима на портал eGov. В акимате обещают, что внесут в госбазу каждого очередника.
 

В 2020 году в Казахстане была создана единая база - сервисная программа-продукт. Некоторые граждане по техническим причинам не попали в этот список. Нами созданы эти списки и направлены разработчикам данного продукта. В данный момент по Карагандинской области ведется инвентаризация списков. Данные граждане никуда из очереди не делись. Они в наших очередях состоят", - пояснил заведующий сектором жилья отдела жилищных отношений города Караганды Адиль Аубакиров.



 

Катар запускает регулярные рейсы в Казахстан

03.11.2021, 14:02 23923
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Авиакомпания "Qatar Airways" планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщи в пресс-службе Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, с 19 ноября 2021 года авиакомпания Qatar Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан по маршруту Доха - Алматы - Доха. 
 
По информации ведомства, рейсы планируются выполнять с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС типа А-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
 

Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром", - отметили в пресс-службе ведомства.

 

 

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