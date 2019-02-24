Астана. 29 января. Kazakhstan Today - В Павлодаре, Семее и Усть-Каменогорске из-за мороза отменены занятия в школах, передает Kazakhstan Today.

29 января 2019 года занятия учащихся 1-4 классов первой смены отменяются: температура минус 29, ветер 3 метра в секунду", - сообщается на сайте отдела образования Павлодара.

В некоторых районах Восточно-Казахстанской области температура воздуха опустилась до -40-45 градусов. В Семее, Риддере и Усть-Каменогорске отменены занятия для учащихся 1-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей. Занятия для учащихся 1-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей не состоятся сегодня и в Катон-Карагайском, Шемонаихинском, Глубоковском, Жарминском, Кокпектинском, Уланском, Урджарском районах.

В районе Алтай и Бородулихинском районе отменены занятия для учащихся 1-11 классов первой и второй смены и 1-2 курсов колледжей. В Абайском, Аягозском районах уроки отменены для учеников 1-4 классов первой смены, а в Курчумском районе и Курчатове - для учащихся 1-11 классов первой смены, говорится на сайте ДЧС региона со ссылкой на областное управление образования.

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