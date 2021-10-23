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В Павлодарской области обнаружено крупное древнее захоронение

22.10.2021, 10:01 66691
В Павлодарской области обнаружено крупное древнее захоронение
ПАВЛОДАР. 22 ОКТЯБРЯ - В Павлодарской области обнаружено крупное древнее захоронение. Останки кимакского воина обнаружили в Кенжеколе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Достаточно крупное захоронение, относящееся к 9-11 векам, исследуют ученые на территории Павлодарского Прииртышья. Археологи выяснили, что древнее кладбище располагается от Кенжеколя до села Байдала и включает в себя десятки курганов, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
По мнению археологов Павлодарского педагогического университета, курганы относятся к периоду существования Кимакского каганата - огромной кочевой империи, столица которой, Имакия, находилась в Прииртышье.
 
По словам руководителя археологической экспедиции, директора Margulan Centre Павлодарского педагогического университета Тимура Смагулова, курганы кимаков у села Байдала представляют большую научную ценность. Благодаря особому химическому составу почвы здесь прекрасно сохранились деревянные изделия, шелковая одежда, различные предметы из кожи и металлов.
 

Несколько лет назад в ходе раскопок удалось обнаружить уникальную находку - так называемую кимакскую колесницу, которая представляет собой единственный в Евразийских степях хорошо сохранившийся экземпляр передвижного жилища средневековых кочевников", - рассказал Тимур Смагулов.

 
Заведующая лабораторией экспериментальной археологии Margulan Centre Павлодарского педагогического университета Елена Тушева рассказала, как проходят раскопки.
 
По ее словам, ученые работают в этих местах с 2008 года. Сами курганы начали исследовать еще в 60-х годах прошлого века. Тогда впервые в казахстанской науке археологии был поставлен вопрос о кимаках.
 

Сейчас мы продолжаем раскопки и вскрываем погребение кимако-кипчакского времени, - говорит Елена Тушева. - Но здесь есть и более древние захоронения, относящиеся к сакской эпохе".

 
В этом году в курганах Байдала найдены останки кимакского воина с боевым конем и захоронение знатного представителя кимакского общества в погребальном сооружении, состоящем из нескольких десятков деревянных деталей, соединенных без единого гвоздя с помощью специально просверленных отверстий и пазов. 
 
Так же, как и "кимакская колесница", это захоронение будет изъято в грунтовом блоке для дальнейшего изучения в лабораторных условиях с применением цифрового рентгена и компьютерной томографии.
 
В одном из курганов обнаружены останки взрослого человека и керамический сосуд, относящиеся ко второй половине 1 тыс. до н. э.
 
Активное участие в археологических работах принимают студенты Павлодарского педагогического университета, колледжа Торайгыров университета и учащиеся школ Павлодара. Как считают юные участники, экспонаты, найденные во время раскопок, раскрывают неизведанные страницы древнего прошлого, когда на том месте, где сейчас находится Павлодар, вершилась история Страны кимаков, и ко двору кагана в Прииртышье тянулись вереницы караванов из Китая и Ближнего Востока.
 
Раскопки на могильнике Байдала проводятся при поддержке управления культуры, архивного дела и развития языков Павлодарской области в рамках научных мероприятий, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан.
 

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МВД предупреждает водителей об ухудшении погоды

22.10.2021, 21:21 96661
МВД предупреждает водителей об ухудшении погоды
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В ближайшие дни на территории республики ожидается похолодание, а также усиление ветра, на дорогах возможна гололедица, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Предупреждение об ухудшении метеоусловий направлено руководителям территориальных подразделений полиции, сообщает Polisia.kz
 
Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заблаговременно планировать дальние поездки на автотранспорте с учетом погодных условий. Обращать внимание на сообщения службы спасения, при ухудшении погоды ограничить выезд за пределы населенных пунктов, при необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта. 
 

С наступлением осеннее-зимнего периода вождение становится более опасным, в это время года важно быть предельно внимательным и осторожным. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге", - напомнили в ведомстве. 

 
Напомним, в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода на выходных обещает быть по-осеннему переменчивой: на большую часть территории Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана, которые обусловят постепенное повышение температуры воздуха. При этом на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина северного циклона, вызывая понижение температуры воздуха. 
 

Туман и гололед ожидаются в субботу в Казахстане

22.10.2021, 18:07 132949
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Нур-Султане 23 октября ожидается ветер юго-западный, порывы 17-22 метра в секунду, сообщает "Казгидромет".
 
На юге и востоке Алматинской области ночью и утром ожидается туман.
 
На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В западной части и в горных районах области ожидается ветер юго-западный, 15-20, порывы до 23 метров в секунду.
 
В Атырауской области ночью и утром ожидается туман.
 
На территории Актюбинской области в субботу ожидается юго-западный ветер, на востоке области - порывы ветра 15-20 метров в секунду.
 
В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, на севере, востоке 23-28 метров в секунду, порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду и более. Ночью на севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. 

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
На территории Павлодарской области сохраняется ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, днем на западе области порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

На севере Кызылординской области ожидается туман.
 

Аферисты пытались заработать на трагедии в Атырау

22.10.2021, 17:45 141616
АТЫРАУ. 22 ОКТЯБРЯ - В Сети сбор средств для похорон девочки, упавшей с шестого этажа в Атырау, открыли аферисты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

21 октября в управление полиции города Атырау обратилась 43-летняя гражданка с заявлением о распространении в социальных сетях недостоверной информации о том, что неизвестный собирал средства на похороны дочери, которая погибла в результате падения из окна", - сообщает Polisia.kz.

 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество) Уголовного кодекса РК. Ведется розыск подозреваемого.
 
 

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