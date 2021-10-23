ПАВЛОДАР. 22 ОКТЯБРЯ - В Павлодарской области обнаружено крупное древнее захоронение. Останки кимакского воина обнаружили в Кенжеколе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Достаточно крупное захоронение, относящееся к 9-11 векам, исследуют ученые на территории Павлодарского Прииртышья. Археологи выяснили, что древнее кладбище располагается от Кенжеколя до села Байдала и включает в себя десятки курганов, сообщает Pavlodarnews.kz

По мнению археологов Павлодарского педагогического университета, курганы относятся к периоду существования Кимакского каганата - огромной кочевой империи, столица которой, Имакия, находилась в Прииртышье.

По словам руководителя археологической экспедиции, директора Margulan Centre Павлодарского педагогического университета Тимура Смагулова, курганы кимаков у села Байдала представляют большую научную ценность. Благодаря особому химическому составу почвы здесь прекрасно сохранились деревянные изделия, шелковая одежда, различные предметы из кожи и металлов.

Несколько лет назад в ходе раскопок удалось обнаружить уникальную находку - так называемую кимакскую колесницу, которая представляет собой единственный в Евразийских степях хорошо сохранившийся экземпляр передвижного жилища средневековых кочевников", - рассказал Тимур Смагулов.

Заведующая лабораторией экспериментальной археологии Margulan Centre Павлодарского педагогического университета Елена Тушева рассказала, как проходят раскопки.

По ее словам, ученые работают в этих местах с 2008 года. Сами курганы начали исследовать еще в 60-х годах прошлого века. Тогда впервые в казахстанской науке археологии был поставлен вопрос о кимаках.

Сейчас мы продолжаем раскопки и вскрываем погребение кимако-кипчакского времени, - говорит Елена Тушева. - Но здесь есть и более древние захоронения, относящиеся к сакской эпохе".

В этом году в курганах Байдала найдены останки кимакского воина с боевым конем и захоронение знатного представителя кимакского общества в погребальном сооружении, состоящем из нескольких десятков деревянных деталей, соединенных без единого гвоздя с помощью специально просверленных отверстий и пазов.

Так же, как и "кимакская колесница", это захоронение будет изъято в грунтовом блоке для дальнейшего изучения в лабораторных условиях с применением цифрового рентгена и компьютерной томографии.

В одном из курганов обнаружены останки взрослого человека и керамический сосуд, относящиеся ко второй половине 1 тыс. до н. э.

Активное участие в археологических работах принимают студенты Павлодарского педагогического университета, колледжа Торайгыров университета и учащиеся школ Павлодара. Как считают юные участники, экспонаты, найденные во время раскопок, раскрывают неизведанные страницы древнего прошлого, когда на том месте, где сейчас находится Павлодар, вершилась история Страны кимаков, и ко двору кагана в Прииртышье тянулись вереницы караванов из Китая и Ближнего Востока.

Раскопки на могильнике Байдала проводятся при поддержке управления культуры, архивного дела и развития языков Павлодарской области в рамках научных мероприятий, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан.