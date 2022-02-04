В Павлодарской области сельский аким при распределении земельного участка отдал предпочтение брату

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НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане в 2022 году сохранится спрос на охранников, бухгалтеров, продавцов и водителей, сообщает Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным департамента прогнозирования АО "Центр развития трудовых ресурсов", численность наемных работников в Казахстане в текущем году составит 6,8-6,9 млн человек. Спрос составит 188,6 тыс. человек, половина из которого придется на спрос по замещению выбывающих наемных работников. При этом самыми востребованными и самыми массовыми на рынке труда останутся охранники, бухгалтеры, продавцы и водители.

Наиболее значительный совокупный спрос по регионам, включая спрос по замещению выбывающих наемных работников, будет иметь место в городе Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях. По отраслям больше всего будут требоваться работники направлений образования, сельского хозяйства и торговли", - рассказал директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Эксперты отмечают, что в целом численность населения в трудоспособном возрасте, с учетом повышения пенсионного возраста женщин, достигнет в текущем году 11,4 млн человек (вырастет на 98 тыс. по сравнению с 2021 годом).

Так, в текущем году численность рабочей силы составит 9,2-9,3 млн человек, то есть в целом сохранится на уровне прошлого года. Однако, по нашим прогнозам, в трех крупнейших городах страны совокупная численность экономически активного населения вырастет на 54 тыс. человек вследствие повышенной доли молодежи в этих городах и по миграционным причинам", - поделился Дмитрий Шумеков.

Также, согласно прогнозам, численность безработных будет находиться на уровне 461-465 тыс. человек, а уровень безработицы не превысит 5%.

Со стороны системы образования ожидается, что среднюю школу завершат или покинут порядка 261 тыс. человек, в том числе 109 тыс. - после девятого класса и 152 тыс. - после 11 (12) классов. В колледжи из этого числа направится порядка 131 тыс. человек, в вузы - 103 тыс. Оставшиеся бывшие ученики либо выедут за пределы Казахстана (~10 тыс.), либо выйдут на рынок труда (~17 тыс.).

Ожидается, что ТиПО в текущем году успешно завершат порядка 145 тыс. человек, в том числе 90 тыс. - на базе основного среднего, 49 тыс. - на базе общего среднего образования, из которых порядка 16,4 тыс. продолжат обучение в организациях высшего образования. Кроме того, из вузов будет выпущено 163,5 тыс. человек с высшим и порядка 20 тыс. - с послевузовским образованием.

Совокупно, с учетом сложных переходов между уровнями образования, ожидается, что на рынок труда выйдет порядка 295 тыс. работников. При базовом сценарии потребность в наемных работниках, как отмечалось ранее, составит 188,6 тыс. человек. Соответственно, оставшиеся 106 тыс. по личным или объективным причинам перейдут в самозанятость, в том числе, возможно, в статус индивидуальных предпринимателей.