В Павлодарской области сельский аким при распределении земельного участка отдал предпочтение брату

ПАВЛОДАР. 3 ФЕВРАЛЯ - В Павлодарской области акиму Торайгырского сельского округа Мухтару Молшину вынесено дисциплинарное взыскание за выделение брату земельного участка, предназначенного для ведения сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
15 декабря прошлого года в сельском округе провели конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования для ведения крестьянского хозяйства на территории сельского округа общей площадью 1651 га. На лот претендовали три сельхозтоваропроизводителя", - сообщает PVL News.
Члены земельной комиссии, в которую вошел и сельский аким, отдали предпочтение крестьянскому хозяйство "Молша", принадлежащему брату акима - Нуржану Молшину.
Проверкой установлено, что аким указанного сельского округа не принял меры по устранению конфликта интересов согласно закону о госслужбе, тем самым нарушив этический кодекс", - сообщил на заседании совета по этике главный специалист в сфере госконтроля госслужбе Елухан Ергебаев.
По его словам, глава сельской администрации должен был письменно уведомить о своем родстве с участником конкурса и заявить самоотвод.
Члены совета по этике рекомендовали акиму Баянаульского района вынести Молшину дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии.
Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова подала в отставку, после того, как ее подчиненного осудили за коррупционное преступление.