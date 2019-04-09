В Павлодарской области уволен сельский аким, набравший денег в долг у бизнесменов

Павлодар. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Павлодарской области освобожден от должности аким Новопокровского сельского округа Успенского района, который занимал у предпринимателей и сельчан деньги, но долг так и не вернул, передает Kazakhstan Today.

По данным уполномоченного по этике региона, в конце 2018 и начале 2019 годов на акима Новопокровского сельского округа Дулата Сулейменова поступило несколько устных жалоб, сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Как следовало из доводов граждан, он входит в доверие и берет в долг у сельчан и предпринимателей денежные суммы, которые впоследствии не возвращает. При этом некоторые жители, надеясь на порядочность акима, даже не брали у него расписки о взятых долговых обязательствах, что автоматически лишило их возможности взыскать долги в судебном порядке", - рассказал уполномоченный по этике акимата Павлодарской области Юрий Фельдман.

Как уточнили в акимате, в ходе проверки с выездом в Успенский район вышеуказанные факты частично подтвердились. В частности, выяснилось, что Дулат Сулейменов занял и не возвратил 300 тыс. тенге одному из предпринимателей Успенского района, а также по 17 и 140 тыс. тенге двум сельчанкам.

"Вышеназванные действия акима Новопокровского сельского округа явно выходят за рамки общепринятых морально-этических норм. Более того, они грубо нарушают статью 49 закона "О государственной службе Республики Казахстан" и некоторые требования Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, а, значит, несовместимы с государственной службой", - подчеркнул Юрий Фельдман.

Уполномоченный по этике рекомендовал акиму Успенского района освободить Сулейменова от занимаемой должности. 3 апреля по согласованию с акимом Павлодарской области и собранием местного сообщества Новопокровского сельского округа он был уволен с государственной службы.

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